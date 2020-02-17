Звезды хоккея приехали в Полтаву и провели тренировку на льду

"Тренировка со звездой" от УХЛ / Фото: uhl.com.ua

Украинская хоккейная лига продолжает традицию проводить "Тренировки со звездой" и на этот раз местами проведения очередных мастер-классов были выбраны Полтава и Кременчуг. Наставниками в тренировке стали генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины Сергей Варламов и спортивный директор УХЛ, четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной Александр Победоносцев. В Кременчуге в роли тренеров себя попробовали и игроки местного клуба, лидирующего в турнирной таблице чемпионата – Александр Горлушко, Руслан Ефимочкин и Виктор Тютченко.

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Также компанию хоккеистам составили игрок ФК "Кремень" Андрей Олейник и полтавская пловчиха, мастер спорта по плаванию, участница Олимпийских игр Мария Ливер.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только развить свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу. Гости тренировки узнали о тонкостях хоккейной жизни и окунулись в атмосферу самого динамичного зимнего спорта. Все участники поделились на группы и в четырех разных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

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"Рад, что мы проводим такие мероприятия не только в городах клубов УХЛ, но в тех местах, где еще нет профессиональной команды", – сказал Александр Победоносцев.

"В Полтаве мы были впервые, и мы рады расширять географию наших мероприятий. Что касается тренировки в Кременчуге, то нас ждала, как всегда, отличная атмосфера и все прошло в хорошем настроении", – говорит исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Смотрите видео, как тренер детской хоккейной команды подрался с командой противника:

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