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1600 километров по суше предстоит преодолеть футболистам "Наполи", чтобы попасть на матч в Барселону

12 марта, 23:10

Елена Павлова

«Партенопейцы» смогут добраться в Испанию только наземным транспортом

В четверг УЕФА официально перенес ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов "Ювентус" – "Лион" и "Манчестер Сити" – "Реал" из-за пандемии коронавируса в Европе. А вот официального решения по встречам "Барселона" – "Наполи" и "Бавария" – "Челси" еще не вынесено. Напомним, что первый поединок в Италии завершился для Месси и компании вничью 1:1, а мюнхенцы разгромили англичан со счетом 3:0.

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И если УЕФА таки разрешит провести матч 1/8 финала между неаполитанской и каталонской командами 18 марта, то футболистам "Наполи" придется преодолеть расстояние более 1600 километров по суше. На данный момент из-за эпидемии между Италией и Испанией закрыто авиа- и морское сообщение, поэтому "партенопейцы" смогут добраться в Барселону только наземным транспортом.

/ Фото: Reuters

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Интересно, что в 2010 году "Барселоне" пришлось проехать 900 километров на автобусе на игру с "Интером", поскольку все европейское воздушное пространство было закрыто из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.

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Смотрите обзор первого поединка "Наполи" – "Барселона"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов Барселона матч Наполи плей-офф коронавирус путь

Источники: AS.com , Спорт-Экспресс

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