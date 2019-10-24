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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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19-летний игрок "Зальцбурга" первым забил шесть голов в стартовых трех матчах Лиги чемпионов

24 октября, 10:04

Норвежский нападающий поражает результативностью в главном клубном евротурнире

Эрлин Холанн

Эрлин Холанн / Фото: Getty Images

Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлин Холанн стал первым игроком, который забил шесть голов в первых трех матчах Лиги чемпионов, сообщает OptaJoe. Вчера 19-летний норвежец отметился дублем во встрече с "Наполи" (2:3) в третьем туре группового этапа.

В текущем сезоне Холанн провел 12 матчей за "Зальцбург" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 5 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Несмотря на бомбардирские потуги Холанна "Зальцбург" имеет в своем активе только дну победу и занимает третье место в турнирной таблице группы Е, уступая "Наполи" и "Ливерпулю".

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И
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Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
НаполиНаполиНап
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
2
ЛиверпульЛиверпульЛив
3
2
0
1
8
6
2
6
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
3
1
0
2
11
9
2
3
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В
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ГенкГенкГен
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Результаты последних матчей: П Н П

Напомним, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2). Поединок ознаменовался скандальным пенальти в ворота "горняков" во втором тайме. Мнения экспертов по поводу справедливости его назначения разделились.

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Так, бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что совершать такие фолы, как Пятов, нельзя. Также украинского специалиста удивила игра хорватской команды.

А вот сам виновник эпизода Андрей Пятов рассказал, что не увидел судья в моменте со скандальным пенальти. Голкипер отметил, что повторы не показывают полную картину происходившего в тот момент.

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Лига чемпионов Зальцбург Эрлин Холанн

Источник: СЭ

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