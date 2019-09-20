19-ти летний норвежский вундеркинд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд / Фото: Instagram

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Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА. Ранее мы писали, что Голландия обходит Украину, в спину дышит Турция.

В матче первого тура группового этапа против бельгийского "Генка" 19-летний норвежец оформил хет-трик в первом тайме. Австрийская команда победила со счетом 6:2.

На звание лучшего игрока недели также претендовали голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария и форвард загребского "Динамо" Мислав Оршич.

Кроме того, Эрлинг установи уникальный рекорд. Он самый молодой автор трех забитых мячей в первом тайме матча Лиги чемпионов. На тот момент ему было 19 лет и 58 дней.

Таким образом, он обогнал Андрея Шевченко, который в 1997-м году забил три гола в ворота Барселоны на Камп Ноу в возрасте 21 года и 37 дней.

Напомним, накануне "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с поражения 0:3 от "Манчестер Сити". "После матча я сказал Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них (играть) действительно тяжело, потому что они – одни из лучших", – заявил после своего дебюта в ЛЧ тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

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