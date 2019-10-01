248 млн евро на поле: стартовый состав "Шахтера" в два раза дешевле, чем у "Аталанты"

Стартовый состав итальянской "Аталанты" более чем в два раза дороже основы донецкого "Шахтера", согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt. Онлайн матча Аталанта Шахтер в Лиге чемпионовсмотрите в трансляции на нашем сайте.
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"
Исходя из оценок Transfermarkt, стартовый состав "Шахтера" на матч с "Аталантой" потянул на 79,5 миллиона евро, тогда как основа команды из Бергамо стоит более чем в два раза дороже – 168 млн евро.
Стартовый состав "Шахтера" – 79 млн евро
- Пятов – 2,5 млн евро
- Исмаили – 19 млн евро
- Матвиенко – 3 млн евро
- Кривцов – 4 млн евро
- Болбат – 3 млн евро
- Степаненко – 10 млн евро
- Алан Патрик – 4 млн евро
- Тайсон – 12 млн евро
- Коваленко – 6 млн евро
- Марлос – 11 млн евро
- Мораес – 5 млн евро
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Стартовый состав "Аталанты" – 168 млн евро
- Голлини – 6 млн евро
- Паломино – 10 млн евро
- Масьелло – 1 млн евро
- Толой – 11 млн евро
- Кастанье – 18 млн евро
- Пашалич – 10 млн евро
- де Рон – 24 млн евро
- Хатебур – 15 млн евро
- Гомес – 16 млн евро
- Сапата – 40 млн евро
- Иличич – 17 млн евро
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Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Аталанта" проиграла загребскому "Динамо" (0:4).
В свою очередь, "Шахтер" на старте Лиги чемпионов дома уступил "Манчестер Сити" (0:3)
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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