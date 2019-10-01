248 млн евро на поле: стартовый состав "Шахтера" в два раза дешевле, чем у "Аталанты"

Стартовый состав итальянской "Аталанты" более чем в два раза дороже основы донецкого "Шахтера", согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt. Онлайн матча Аталанта Шахтер в Лиге чемпионовсмотрите в трансляции на нашем сайте.

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"

Исходя из оценок Transfermarkt, стартовый состав "Шахтера" на матч с "Аталантой" потянул на 79,5 миллиона евро, тогда как основа команды из Бергамо стоит более чем в два раза дороже – 168 млн евро.

Стартовый состав "Шахтера" – 79 млн евро

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Пятов – 2,5 млн евро

Исмаили – 19 млн евро

Матвиенко – 3 млн евро

Кривцов – 4 млн евро

Болбат – 3 млн евро

Степаненко – 10 млн евро

Алан Патрик – 4 млн евро

Тайсон – 12 млн евро

Коваленко – 6 млн евро

Марлос – 11 млн евро

Мораес – 5 млн евро

Стартовый состав "Аталанты" – 168 млн евро

Голлини – 6 млн евро

Паломино – 10 млн евро

Масьелло – 1 млн евро

Толой – 11 млн евро

Кастанье – 18 млн евро

Пашалич – 10 млн евро

де Рон – 24 млн евро

Хатебур – 15 млн евро

Гомес – 16 млн евро

Сапата – 40 млн евро

Иличич – 17 млн евро

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Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Аталанта" проиграла загребскому "Динамо" (0:4).

В свою очередь, "Шахтер" на старте Лиги чемпионов дома уступил "Манчестер Сити" (0:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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