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248 млн евро на поле: стартовый состав "Шахтера" в два раза дешевле, чем у "Аталанты"

1 октября, 19:46

Основа чемпионов Украины стоит 80 миллионов евро, стартовые 11 игроков итальянцев - 168 млн

Стартовый состав итальянской "Аталанты" более чем в два раза дороже основы донецкого "Шахтера", согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt. Онлайн матча Аталанта Шахтер в Лиге чемпионовсмотрите в трансляции на нашем сайте.

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"

Исходя из оценок Transfermarkt, стартовый состав "Шахтера" на матч с "Аталантой" потянул на 79,5 миллиона евро, тогда как основа команды из Бергамо стоит более чем в два раза дороже – 168 млн евро.

Стартовый состав "Шахтера" – 79 млн евро

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  • Пятов – 2,5 млн евро
  • Исмаили – 19 млн евро
  • Матвиенко – 3 млн евро
  • Кривцов – 4 млн евро
  • Болбат – 3 млн евро
  • Степаненко – 10 млн евро
  • Алан Патрик – 4 млн евро
  • Тайсон – 12 млн евро
  • Коваленко – 6 млн евро
  • Марлос – 11 млн евро
  • Мораес – 5 млн евро

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Стартовый состав "Аталанты" – 168 млн евро

  • Голлини – 6 млн евро
  • Паломино – 10 млн евро
  • Масьелло – 1 млн евро
  • Толой – 11 млн евро
  • Кастанье – 18 млн евро
  • Пашалич – 10 млн евро
  • де Рон – 24 млн евро
  • Хатебур – 15 млн евро
  • Гомес – 16 млн евро
  • Сапата – 40 млн евро
  • Иличич – 17 млн евро

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Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Аталанта" проиграла загребскому "Динамо" (0:4).

В свою очередь, "Шахтер" на старте Лиги чемпионов дома уступил "Манчестер Сити" (0:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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