Андрей Пятов – о суперматче в Манчестере: "Давно мы не играли так спокойно в обороне!"

Голкипер "горняков" прокомментировал поединок пятого тура Лиги чемпионов, который еще больше запутал ситуацию в группе

Андрей Пятов / Фото: Сегодня|Спорт

Во вторник "Шахтер" в пятом туре Лиги чемпионов сенсационно сыграл вничью с чемпионом Англии и лидером группы С "Манчестер Сити". Поединок прошел в Англии и завершился со счетом 1:1. После матча игру прокомментировал голкипер украинского клуба Андрей Пятов.

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Андрей Пятов: комментарий после матча Манчестер Сити – Шахтер Видео: Сегодня|Спорт

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"Понравилась наша организация игры, все отрабатывали: хочу сказать "Спасибо" всем ребятам, они молодцы! Давно мы не играли так спокойно и уверенно в обороне. Надеюсь, эта игра нам поможет. Учитывая, что "Аталанта" в параллельном матче обыграла "Динамо" Загреб, все будет решаться в последнем туре. Будем стараться выиграть, а потом уже будем считать очки – после игры.

Новая молодая команда? Я сколько лет в "Шахтере", и всегда приходят новые игроки. Их же не зря покупают за такие деньги. Вот появился шанс, а ребята доказали, что они заслуживают играть. Никому место не гарантировано: будет играть тот, кто сильнее на данный момент. У нас есть характер и есть игра. Будем ее улучшать, анализировать, делать выводы и двигаться дальше.

Соломон – джокер команды? Забивает – молодец, это его работа! Все стараются и все выкладываются".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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