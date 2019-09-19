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Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко: обзор матча "ПСЖ" – "Реал"

19 сентября, 00:04

Аргентинский форвард в Лиге чемпионов забивал "Реалу" и "Барселоне"

Ди Мария оформил дубль

Ди Мария оформил дубль / Фото: AFP

Полузащитник "Пари-Сен-Жермен" Анхель Ди Мария стал лишь третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота "Барселоны" и "Реала" не менее двух голов. До аргентинца это удавалось сделать уже завершившим карьеру бразильцу Марио Жарделу и украинцу Андрею Шевченко.

Два мяча в ворота "Реала" Ди Мария забил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Мы вели онлайн поединка "ПСЖ" – "Реал". Аргентинец сначала отличился метким ударом с угла вратарской в ближний угол, а затем точно пробил из-за штрафной. Точку в матче поставил в компенсированное время Менье.

"Пари Сен-Жермен" – "Реал" – 3:0
Голы: Ди Мария (14, 33), Менье (90+1)

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Ди Мария перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2015 года из "Манчестер Юнайтед". Трансфер вингера обошелся парижанам в 63 млн евро. Контракт 31-летнего футболиста с чемпионом Франции рассчитан до лета 2021 года. Ранее он выступал также за "Росарио", "Бенфику" и "Реал".

В другом матче группы "Брюгге" сыграл вничью с "Галатасараем" – 0:0.

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с крупного поражения от "Манчестер Сити".

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Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Реал Мадрид Анхель Ди Мария

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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