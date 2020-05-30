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Арбитр, который судил "Шахтер" в Лиге чемпионов, арестован по делу о торговле наркотиками

30 мая, 10:08

Елена Павлова Елена Павлова

Судья заявил, что оказался в одном доме с преступниками чисто случайно

40-летний словенский арбитр Славко Винчич, который в этом сезоне обслуживал матчи Лиги чемпионов, был арестован в рамках полицейского расследования дела по наркоторговле, проституции и продаже оружия в Боснии и Герцеговине – сообщает The Sun. Ранее в Испании арбитр перешел все границы и оскорблял женщин.

В городе Биелин в Боснии полиция провела обыск, в результате которого было задержано 26 человек. Среди них оказался и Винчич.

"В ходе обыска дома и транспортных средств, которыми пользовались подозреваемые, было обнаружено и изъято 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, три бронежилета, более 10 тысяч евро в различных валютах, телефоны и ноутбуки", — сообщает пресс-служба полиции Биелина.

Славко Винчич/Фото sempreinter.com

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Славко Винчич/Фото sempreinter.com

"В этом доме я оказался случайно. После встречи с некоторыми деловыми партнерами меня пригласили на вечеринку на ранчо, и мы ответили согласием. Я сидел за столом с моей компанией, внезапно пришла полиция, и то, что произошло, произошло. Я не имею никакого отношения к арестованным. Когда выяснилось, что мы их даже не знаем, нас отпустили домой", — прокомментировал случившееся арбитр.

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Отметим, что в текущем сезоне Винчич обслужил 25 встреч различных турниров, среди которых три матча групповой стадии Лиги чемпионов: "Брюгге" — "Галатасарай" (0:0), "Генк" — "Ливерпуль" (1:4), "Манчестер Сити" — "Шахтер" (1:1).

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Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

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наркотики арест Лига чемпионов судья арбитр Босния и Герцеговина

Источник: The Sun

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