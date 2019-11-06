"Аталанта" – "Манчестер Сити": онлайн матча Лиги чемпионов

/ Фото: Reuters

В среду, 6 ноября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро" пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов: "Аталанта" из Бергамо, которая вынуждена проводить свои матчи на нейтральном поле, примет английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, параллельно с онлайном "Динамо" – "Шахтер". Мы проведем текстовую трансляцию матча.

ОНЛАЙН МАТЧА "АТАЛАНТА" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

Две недели назад в Манчестере "Аталанта" была бита с разгромным счетом 1:5. Единственный гол в составе итальянцев забил украинец Руслан Малиновский с пенальти. Это был дебютный гол нашего футболиста в составе клуба. Других встреч в истории противостояния команд не было.

"Манчестер Сити" прогнозируемо и безоговорочно возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав в трех предыдущих матчах максимум очков. Уже сегодня они могут гарантировать себе путевку в плей-офф турнира, если одержат очередную победу. Тем не менее, можно не сомневаться, что на этом команда Хосепа Гвардиолы не остановится, пока не застолбит за собой первое место в группе.

Реклама

А вот "Аталанта" полностью проваливает дебютный сезон в Лиге чемпионов. Еще до старта группового этапа бергамцы были вторым фаворитом группы и по прогнозам букмекеров должны были вести борьбу за второе место в группе с "Шахтером". А на деле команда Джан Пьеро Гасперини проиграла три стартовых матча с общим счетом 2:11 и занимает последнее место в группе С.

Ориентировочные составы от УЕФА:

"Аталанта": Голлини; Паломино, Кьер, Джимшити; Хатебур, де Роон, Фройлер, Кастанье; Гомес, Иличич; Муриэль

Не сыграет: Сапата (приводящая мышца бедра)

"Манчестер Сити": Эдерсон; Канселу, Отаменди, Стоунз, Менди; де Брюйне, Гюндоган, Бруну Силва; Марез, Жезус, Стерлинг

Не сыграют: Фоден (дисквалификация), Сане (колено), Давид Сильва (мышечная травма), Ляпорт (колено), Родриго (задняя мышца бедра), Зинченко (колено)

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.53, на ничью – 5.00, на победу "Аталанты" – 5.25.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама