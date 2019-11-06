Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Аталанта" – "Манчестер Сити": онлайн матча Лиги чемпионов

6 ноября, 13:05

Текстовая трансляция матча соперников Шахтера по групповому этапу

/ Фото: Reuters

В среду, 6 ноября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро" пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов: "Аталанта" из Бергамо, которая вынуждена проводить свои матчи на нейтральном поле, примет английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, параллельно с онлайном "Динамо" – "Шахтер". Мы проведем текстовую трансляцию матча.

ОНЛАЙН МАТЧА "АТАЛАНТА" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

Две недели назад в Манчестере "Аталанта" была бита с разгромным счетом 1:5. Единственный гол в составе итальянцев забил украинец Руслан Малиновский с пенальти. Это был дебютный гол нашего футболиста в составе клуба. Других встреч в истории противостояния команд не было.

"Манчестер Сити" прогнозируемо и безоговорочно возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав в трех предыдущих матчах максимум очков. Уже сегодня они могут гарантировать себе путевку в плей-офф турнира, если одержат очередную победу. Тем не менее, можно не сомневаться, что на этом команда Хосепа Гвардиолы не остановится, пока не застолбит за собой первое место в группе.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

Реклама

А вот "Аталанта" полностью проваливает дебютный сезон в Лиге чемпионов. Еще до старта группового этапа бергамцы были вторым фаворитом группы и по прогнозам букмекеров должны были вести борьбу за второе место в группе с "Шахтером". А на деле команда Джан Пьеро Гасперини проиграла три стартовых матча с общим счетом 2:11 и занимает последнее место в группе С.

Ориентировочные составы от УЕФА:

В тренде
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Сауль Альварес - Сергей Ковалев

"Аталанта": Голлини; Паломино, Кьер, Джимшити; Хатебур, де Роон, Фройлер, Кастанье; Гомес, Иличич; Муриэль

Не сыграет: Сапата (приводящая мышца бедра)

"Манчестер Сити": Эдерсон; Канселу, Отаменди, Стоунз, Менди; де Брюйне, Гюндоган, Бруну Силва; Марез, Жезус, Стерлинг

Не сыграют: Фоден (дисквалификация), Сане (колено), Давид Сильва (мышечная травма), Ляпорт (колено), Родриго (задняя мышца бедра), Зинченко (колено)

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.53, на ничью – 5.00, на победу "Аталанты" – 5.25.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов онлайн Манчестер Сити Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" Загреб – "Шахтер": онлайн дуэли на "Максимире", где может определиться вторая команда группы CЛига чемпионов
"Ливерпуль" малой "кровью" обыграл "Генк" и вышел на первое местоЛига чемпионов
"Зенит" пал жертвой "быков" в Лиге чемпионов: Забитцер забивает, Ракицкий – наблюдаетЛига чемпионов
"Барселона", "Ливерпуль" и другие: все результаты вторничных матчей Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ливерпуль" – "Генк": где смотреть матч победителей Лиги чемпионов против "голодных" бельгийцевЛига чемпионов
"Боруссия" Д – "Интер": "шмели" проснулись и больно покусали итальянцевЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...