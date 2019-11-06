"Аталанта" – "МанСити": Малиновскому дают всего 17 процентов на победу в матче с клубом Зинченко

В поединке Лиги чемпионов аналитики предрекают не меньше трех голов, а также три очка в копилку "МанСити"

Габриэл Жезус - топ-претендент на гол / Фото: Reuters

Аналитики не верят, что в матче с главным фаворитом всей Лиги чемпионов "Манчестер Сити" "Аталанта" Руслана Малиновского сумеет разжиться первыми в своей истории очками в самом престижном клубном турнире Европы. Матч пройдет в среду, 6 ноября, в Милане, на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция "Аталанта" – "Милан" пройдет на нашем сайте.

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Букмекерские конторы называют "Манчестер Сити", которому из-за травмы не может помочь Александр Зинченко, большим фаворитом поединка против клуба Руслана Малиновского. На победу чемпионов Англии установлен коэффициент 1.52, на ничью – 4.90, на победу "Аталанты" – 5.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями из Манчестера оценивается в 63 процента, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша команды из Бергамо – в 17 процентов.

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Кстати, в матче "Аталанта" – "Манчестер Сити" букмекеры предрекают весьма результативное зрелище с тремя и более голами. А самым вероятным называют счет 2:1 в пользу чемпионов Англии – коэффициент на такой исход противостояния равен 8.60.

При этом, согласно котировкам букмекеров, форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус, скорее, забьет в ворота "Аталанты", нежели уйдет с поля без гола.

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