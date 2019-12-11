"Аталанта" отправляет "Шахтер" в Лигу Европы, обыграв "Горняков" в Харькове

Шахтер - Аталанта / Фото: Reuters

"Шахтер" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов принимал "Аталанту". Мы провели онлайн поединка "Шахтер" – "Аталанта" с видео голов и яркими фото.

Чтобы гарантировать себе место в плей-офф, донецкому клубу нужно было победить или сыграть вничью. Гостям также нужна была победа, а поэтому матч получился очень нервным для "Горняков" уже с первых минут.

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На пятой минуте чуть не привезли проблемы на свои ворота "Горняки". Три игрока "Аталанты" по очереди оказывались в опасных позициях перед воротами, но в итоге удар Пашалича с острого угла не нес уже угрозы. А Исмаили практически вывел Гомеса один на один.

Но уже на 16 минуте "Шахтер" все-таки забил. Но как показал VAR, в моменте начала атаки Тете был в офсайде.

Спустя 20 минут у хозяев вновь возник опасный момент. Классно разыгранная атака завершалась подачей на Мораеса. Форвард пробил головой, но вратарь был на высоте.

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Второй тайм активнее начали гости. Муриэль неожиданно решил пробить с очень дальней дистанции. Мяч шел под перекладину, Пятов перевел на угловой.

На 56-й минуте случился очень неоднозначный эпизод. Муриэль подкатился под Додо вблизи штрафной. Должна быть желтая карточка, но арбитр простил колумбийца.

Через 10 минут Тайсон на сумасшедшей скорости выбежал к штрафной "Аталанты", комбинация перед штрафной соперника завершилась передачей на Мораеса, который находился в офсайде.

Но уже на 68-й минуте "Аталанта" забила. Кастань реализовал момент, но передачу ему отдавал Гомес, который сам принимал мяч в положении вне игры. Арбитр воспользовался помощью VAR, но все-таки засчитал это взятие ворот.

Спустя пять минут "Шахтер" остался в меньшинстве. Додо завелся, вступил в борьбу и задел игрока соперника по лицу. Арбитр показал красную карточку бразильцу.

Гости этим воспользовались на 80-й минуте. Малиновский прострелил, Пашалич точно замкнул передачу.

На последних минутах "Аталанта" полностью села в защиту и держала счет. "Шахтер" прессинговал соперника, но забить так и не смог. В отличии от Аталанты, которая забила третий мяч, после ошибки от защитников. Отличился Госенс.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

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