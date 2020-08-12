"Аталанта" – "ПСЖ": где смотреть матч Малиновского против Неймара в 1/4 финала Лиги чемпионов

Список трансляций матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня в Португалии стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов: в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского примет французский "Пари Сен-Жермен". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине встречу покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Аталанта" – "ПСЖ" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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"Аталанта" и "ПСЖ" впервые в истории сыграют друг с другом. Также этот поединок станет для них первым после рестарта Лиги чемпионов, так как свои двухматчевые противостояния 1/8 финала они успели доиграть до начала карантина.

На предыдущей стадии "Аталанта" уничтожила "Валенсию" с общим счетом 8:4, а "ПСЖ" после поражения от "Боруссии" Д (1:2) в гостях взяли реванш на пустом домашнем стадионе (2:0). Более того, с марта месяца парижане провели всего один официальный матч, обыграв в финале Кубка лиги "Лион".

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Букмекеры считают "ПСЖ" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля в основное время – 2.08, на ничью – на ничью 3.70, на победу "Аталанты" – 3.50. Что касается котировок на проход в следующий раунд, то они следующие: на "Аталанту" – 2.55 на "ПСЖ" – 1.55.

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Где смотреть матч "Аталанта" – "ПСЖ":

Футбол 1, live

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Футбол 2, четверг, 04:00 (повтор)

Футбол 1, четверг, 11:00 (повтор)

Футбол 2, четверг, 15:00 (повтор)

Футбол 1, четверг, 20:45 (повтор)

Футбол 2, пятница, 04:00 (повтор)

Футбол 2, пятница, 09:00 (повтор)

Футбол 1, пятница, 17:50 (повтор)

Футбол 2, пятница, 21:45 (повтор)

Футбол 2, суббота, 00:10 (повтор)

Смотрите, как "ПСЖ" играл с "Боруссией" в Лиге чемпионов:

А так "Аталанта" сражалась за серебряные медали Серии А с "Интером":

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