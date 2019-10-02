"Аталанта" – "Шахтер": Малиновский назвал ошибку, стоившую итальянцам поражения

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" во втором туре Лиги чемпионов. В частности, Малиновский, вышедший на замену на 57-й минуте при счете 1:1, назвал ключевую ошибку, стоившую клубу из Бергамо пропущенного мяча на 95-й минуте поединка.

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"Возможно, в моменте со вторым голом "Шахтера" нам нужно было сыграть поумнее, мелко сфолить, – заявил Руслан Малиновский. – Думаю, если бы вничью закончили, было бы более справедливо"

"Видно было, что по агрессивности не так мы сыграли, как хотели, – добавил украинский полузащитник "Аталанты". – Но если брать в общем, были неплохие атаки, в обороне прессинговали неплохо. Но чуть не повезло. Думаю, "Шахтеру" больше повезло, поэтому они и победили"

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"Заруба с Тарасом Степаненко? Ничего, рабочие моменты. Он мне чуть попал в живот, перебил дыхание. Неприятный момент, но на поле нет друзей. Каждый играет на команду, так что это рабочий момент", – говорит Руслан Малиновский

"Была фантастическая атмосфера на стадионе. Из Бергамо приехало много болельщиков. Обидно за такой результат, – сокрушается Малиновский. – Удивил ли "Шахтер"? Как ожидалось, так они и сыграли. Это хорошая команда с хорошими исполнителями, быстрыми футболистами в атаке. Считаю, что мы тоже показали хороший футбол"

Отметим, что в другом матче группы С "Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Динамо" Загреб 2:0. Таким образом команда Пепа Гвардиолы единолично возглавила турнирную таблицу. "Шахтер" делит второе место с хорватами, с которыми проведет два следующих поединка Лиги чемпионов.

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