"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионов

"Шахтер" против "Аталанты" / Фото: Getty Images

Во вторник, 1 октября, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане проходит матч второго тура Лиги чемпионов. "Аталанта" из Бергамо принимает донецкий "Шахтер"

Онлайн трансляция "Аталанта" – "Шахтер" матч Лиги чемпионов

"АТАЛАНТА" – "ШАХТЕР" – 1:1

Голы: Сапата, 28 – Мораес, 41

Нереализованный пенальти: Иличич (16' Аталанта)

Уже на 14-й минуте матча "Шахтер" – "Аталанта" немецкий арбитр Штилер назначил спорный пенальти в ворота "Шахтера". Форвард хозяев Гомес пяткой отдал на партнера, а тот нарисовал нарушение. Тем не менее, после использования VAR и консультации с видеоассистентом арбитр оставил 11-метровый в силе, возможно, усмотрев нарушение не в последнем моменте, а когда Гомес отдавал передачу, а Степаненко пытался ему помешать. Как бы то ни было, а Пятов отбил пенальти Иличича, а добивание оказалось неточным.

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Тем не менее именно "Аталанта" открыла счет в матче с "Шахтером". На 28-й минуте грубую ошибку допустил недавний герой Пятов, который вышел на перехват верховой подачи, но до мяча достал – а Сапата достал и головой перевел мяч в сетку ворот "горняков". Так счет стал 1:0 в пользу "Аталанты"

Однако незадолго до окончания первого тайма "Шахтер" отыгрался. На 41-й минуте Жуниор Мораес Мораес получил мяч из глубины, обыграл голкипера и уже в падении пробил по пустым воротам мимо постелившегося защитника. На перерыв соперники ушли при счете 1:1.

Поединок "Аталанта" – "Шахтер" продолжается. Идет второй тайм...

Как мы писали ранее, букмекеры считали "Аталанту" фаворитом матча с "Шахтером". Вероятность победы итальянской команды оценивалась в 51 процент, а "горняков" – лишь в 25 процентов.

Отметим, что изюминкой матча Юношеской лиги УЕФА "Аталанта" U19 – "Шахтер" U-19, который предшествовал поединку основных команд итальянского и украинского клубов в Лиге чемпионов и завершился вничью 2:2, стал хитрый розыгрыш пенальти в исполнении "горняков". Михаил Мудрик, имитируя удар с "точки", в последний момент отпасовал на одноклубника Георгия Судакова, и тот отправил мяч в пустые ворота мимо упавшего голкипера бергамцев. Выглядело блистательно!

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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