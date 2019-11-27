"Аталанта" украинца Малиновского не позволила загребскому "Динамо" обойти "Шахтер"

Во втором поединке вторника в группе С, где выступает донецкий "Шахтер", итальянская "Аталанта" дома справилась с загребским "Динамо" со счетом 2:0. К слову, чемпион Украины вырвал вчера ничью у "Манчестер Сити" и остался на втором месте в группе.
Напомним, в Лиге чемпионов "Аталанта" выступает не на своей арене в Бергамо, а на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Хозяева значительно превзошли хорватов по всем показателям и смогли свое преимущество воплотить в голы. Правда, первый мяч "Динамо" практически само себе привезло, когда загребский защитник неаккуратно выставил ногу, а итальянский игрок с радостью этим воспользовался и упал. Пенальти на 27-й минуте четко реализовал колумбийский нападающий Луис Муриэль.
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А когда в самом начале второго тайма второй мяч забил аргентинский нападающий Алехандро Гомес, все стало окончательно ясно. Именно Гомеса на 90-й минуте заменил украинец Руслан Малиновский. Смотрите видеообзор всего матча.
Несмотря на то, что эта победа в пятом туре стала дебютной для команды Джан-Пьеро Гасперини в Лиге чемпионов, "Аталанта" имеет шансы выйти в плей-офф турнира со второй позиции! Для этого итальянцам нужна победа 11 декабря в Харькове над "Шахтером" и чтобы "Динамо" во встрече с "Манчестер Сити" не выиграло.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|2
|0
|12-3
|11
|2
|ШАХТЕР
|5
|1
|3
|1
|8-10
|6
|3
|ДИНАМО ЗГ
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|4
|АТАЛАНТА
|5
|1
|1
|3
|5-12
|4
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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