"Аталанта" украинца Малиновского не позволила загребскому "Динамо" обойти "Шахтер"

Загребское "Динамо" проиграло "Аталанте" / Фото: UEFA.com

Во втором поединке вторника в группе С, где выступает донецкий "Шахтер", итальянская "Аталанта" дома справилась с загребским "Динамо" со счетом 2:0. К слову, чемпион Украины вырвал вчера ничью у "Манчестер Сити" и остался на втором месте в группе.

Напомним, в Лиге чемпионов "Аталанта" выступает не на своей арене в Бергамо, а на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Хозяева значительно превзошли хорватов по всем показателям и смогли свое преимущество воплотить в голы. Правда, первый мяч "Динамо" практически само себе привезло, когда загребский защитник неаккуратно выставил ногу, а итальянский игрок с радостью этим воспользовался и упал. Пенальти на 27-й минуте четко реализовал колумбийский нападающий Луис Муриэль.

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А когда в самом начале второго тайма второй мяч забил аргентинский нападающий Алехандро Гомес, все стало окончательно ясно. Именно Гомеса на 90-й минуте заменил украинец Руслан Малиновский. Смотрите видеообзор всего матча.

Несмотря на то, что эта победа в пятом туре стала дебютной для команды Джан-Пьеро Гасперини в Лиге чемпионов, "Аталанта" имеет шансы выйти в плей-офф турнира со второй позиции! Для этого итальянцам нужна победа 11 декабря в Харькове над "Шахтером" и чтобы "Динамо" во встрече с "Манчестер Сити" не выиграло.

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 2 0 12-3 11 2 ШАХТЕР 5 1 3 1 8-10 6 3 ДИНАМО ЗГ 5 1 2 2 9-9 5 4 АТАЛАНТА 5 1 1 3 5-12 4

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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