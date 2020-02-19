"Аталанта" – "Валенсия": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аталанта" - "Валенсия"

Сегодня, 19 февраля, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов проведут представители чемпионата Италии и Испании – "Аталанта" и "Валенсия". На стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, который в этом сезоне стал для бергамцев вторым домом, команда нашего Руслана Малиновского примет "Летучих мышей", а они очень опасны именно в гостях. Начало матча в 22:00 по Киеву. Наш сайт проведет онлайн поединка в Италии.

"АТАЛАНТА" – "ВАЛЕНСИЯ"

Турнирная ситуация команд перед матчем "Аталанта" – "Валенсия"

"Аталанта" сейчас на хорошем ходу – в последнем туре чемпионата Италии добыла волевую победу со счетом 2:1 над "Ромой" благодаря голам Паломино и Пашалича. На данный момент команда Гасперини занимает четвертое место в Серии А, на шесть очков опережая как римлян Паулу Фонсеки. В группе Лиги чемпионов бергамцы оставили за спиной донецкий "Шахтер" и "Динамо" из Загреба, а также бились с "Манчестер Сити". А дома уступили лишь "горнякам".

Смотрите, как "Аталанта" играла на групповом этапе Лиги чемпионов

"Валенсия" в последнем туре Примеры дважды отыгрывалась и вырвала ничью 2:2 в матче с "Атлетико". В составе хозяев отличились Габриэл и Кондогбиа. В турнирной таблице пока что занимает шестое место, но находится всего двух очках от четвертого и в четырех – от третьего. На групповой стадии "Летучие мыши" выиграли квартет, в котором были "Челси" и прошлогодний полуфиналист Лиги "Аякс". Причем испанцы минимально выигрывали и в Лондоне, и в Амстердаме.

Кадровая ситуация

У "Валенсии" из-за дисквалификации не сыграет Габриэл, хотя он и так вряд ли бы вышел на поле, ведь в матче с "Атлетико" на прошлой неделе покидал его на носилках. Также в лазарете все еще находятся Пиччини и Ману Вальехо, под вопросом участие в поединке Гамейро, Черышева и Силлессена.

Травма Габриэла Паулисты / Фото: Reuters

Интересные факты

"Валенсия" уже играла с итальянским клубом в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2006/07 она прошла "Интер" за счет голов на выезде. Матч в Италии завершился со счетом 2:2, после чего "Валенсия" удержала нулевую ничью в Испании.

Сравнение "Аталанты" и "Валенсии" от Transfermarkt

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес: "В гостях мы играем не так удачно, но в Лиге чемпионов добились нескольких хороших результатов на выезде, победив в Лондоне и Амстердаме – "Челси" и "Аякс" соответственно. Вообще, в Лиге чемпионов мы стабильно показывали хороший футбол. К сожалению, нас преследует эпидемия травм. Очень жаль, что не все ребята могут принять участие в матче и получить от него удовольствие. Но у остальных футболистов есть отличная возможность проявить себя. Нужно просто адаптироваться в имеющихся условиях. Нам противостоит очень атакующая команда, они не зря являются самым результативным клубом серии А и Европы в целом. "Аталанта" проводит блестящий сезон. Эта команда обожает идти вперед. У нас много кадровых проблем, но мы постараемся справиться теми силами, которые есть".

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини: "Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам надо показать свой лучший футбол. Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Надо сохранять положительный настрой и не поддаваться эйфории. Не забывайте, что "Валенсия" обыграла в гостях "Аякс" и "Челси". Это действительно опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы".

Анонс матча от итальянской прессы

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама