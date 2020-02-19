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"Аталанта" – "Валенсия": прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с голевой интригой

19 февраля, 16:29

Итальянская команда является фаворитом у экспертов в противостоянии с испанцами, которые давно не побеждали

Сегодня в Милане в борьбу за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов вступает дебютант турнира, который выбил донецкий "Шахтер" – "Аталанта" из Бергамо. Противостоять итальянцам будет испанская "Валенсия", которая неожиданно выиграла группу у "Челси" и "Аякса". Мультимедийная онлайн-трансляция "Аталанта" – "Валенсия" уже идет на нашем сайте.

Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" или, как еще его называют "Сан-Сиро", начнется в 22:00 по киевскому времени. И мы уже сообщали, где смотреть "Аталанта" – "Валенсия".

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"Валенсия" не может победить с начала февраля – за это время в ее пассиве поражение в чемпионате от "Сельты" (0:1), затем вылет с Кубка Испании от "Гранады" (0:1) и крупный проигрыш "Хетафе" (0:3), и ничья с "Атлетико" (2:2) на "Месталье" на выходных. Поэтому неудивительно, что фаворитом этого матча у букмекеров является "Аталанта", кэффициент на ее победу – 1,57, на выигрыш испанцев – 5,80 и на ничью – 4,20.

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Интересно, что на групповой стадии нынешней Лиги чемпионов "Аталанта" вошла в тройку наименее забивающих команд – всего 8 голов. Хотя и "Валенсия" ушла от нее не далеко – 9. В связи с этим самый популярный счет у букмекеров – ничья 1:1 – принимаются ставки с коэффициентом 7,00. На втором месте по популярности победа бергамцев 1:0, 2:0 или 2:1 – 8,00. А самый высокий шанс забить в матче имеет бергамец Дуван Сапата – 2,05.

Смотрите, как "Валенсия" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграла вничью с "Челси" – 2:2

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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