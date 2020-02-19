"Атлетико" дает отпор "Ливерпулю": чемпионы Клоппа обломали зубы об "матрасников"

"Атлетико" / Фото: Reuters

Сегодня, 18 февраля, на "Ванда Метрополитано" мадридский "Атлетико" принимал действующего победителя Лиги чемпионов и одного из фаворитов нынешнего сезона "Ливерпуль". "Красные" просто беспощадны в английской Премьер-лиге и вскоре оформят такой желанный титул, но на европейской арене соперники хорошо готовятся к "машине" Юргена Клоппа. И мадридцы "холодно" встретили британских гостей, минимально обыграв их на своем поле – 1:0.

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Несмотря на все амбиции "Ливерпуля", и тот факт, что англичане имели зуб на "Атлетико" – в 2010 году испанцы не пустили их в финал Лиги Европы, – "матрасники" открыли счет уже на четвертой минуте встречи. После навеса с углового мяч отскочил к Саулю и тот ногой с нескольких метров хладнокровно переправил снаряд в сетку. Все попытки команды Юргена Клоппа отыграться еще в первом тайме не увенчались успехом.

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А во втором они насели на ворота Облака с новыми силами. Отличный голевой момент создал Ориги, набросил мяч в центр штрафной, где в касание пытался послать мяч в цель Хендерсон, но снаряд совсем немного разминулся с воротами. А Ян Облак в этой ситуации был бы уже бессилен. Но в завершающей стадии атакам "красных" не хватало точности, а где-то и везения.

"Атлетико" – "Ливерпуль" / Фото: Reuters

"Атлетико" неожиданно переиграл действующего победителя Лиги чемпионов за счет единственного раннего мяча. А ответная встреча пройдет 11 марта в Ливерпуле. 0:1 – это еще не приговор для красных, но команда Диего Симеоне будет упираться ради места в четвертьфинале.

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