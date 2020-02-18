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"Атлетико" – "Ливерпуль": видео голов Лиги чемпионов онлайн

18 февраля, 23:27

"Матрасники" огорчили победителя турнира уже на четвертой минуте

Сауль празднует гол

Сауль празднует гол / Фото: Reuters

Лига чемпионов вернулась после двухмесячного перерыва. Сегодня, 18 февраля, на "Ванда Метрополитано" мадридский "Атлетико" принимает действующего победителя турнира "Ливерпуль". И испанская команда хорошо подготовилась к приезду именитых гостей, которые без пяти минут новые чемпионы английской Премьер-лиги. Напомним, что на нашем сайте идет мультимедийный онлайн "Атлетико" – "Ливерпуль".

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"Атлетико" открыл счет уже на четвертой минуте встречи. После навеса с углового мяч отскочил к Саулю и тот ногой с нескольких метров переправил снаряд в сетку.

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А все попытки команды Юргена Клоппа отыграться в первом тайме не увенчались успехом:

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Напомним, что до сегодняшнего вечера в официальных матчах команды пересекались четыре раза – по разу они обменялись победами, еще две встречи победителе не выявили. Тем не менее, есть у "Ливерпуля" зуб на "Атлетико" – в 2010 году испанцы не пустили англичан в финал Лиги Европы. Как раз пришло время отдать должок. Или нет?

Смотрите, как "Атлетико" играло на групповой стадии Лиги чемпионов

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Лига чемпионов видео голов Ливерпуль Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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