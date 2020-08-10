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"Атлетико" назвал имена игроков, заразившихся коронавирусом перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

10 августа, 16:31

Олег Люлька Олег Люлька

За бортом поединка против "Лейпцига" из-за положительных тестов на COVID-19 оказались Корреа и Врсалько

Мадридский "Атлетико" назвал имена двоих футболистов, которые заразились коронавирусом. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Напомним, COVID-19 у игроков "Атлетико" диагностирован за считанные дни до поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига".

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Как сообщает испанский гранд, среди остальных игроков команды, а также сотрудников клуба случаев заражения, по результатам прохождения новых тестов, не выявлено. Таким образом в понедельник, 10 августа, "Атлетико" вернулся к тренировкам, а во вторник вылетает в Лиссабон, где 13 августа, в четверг, должен пройти матч "матрасников" против немецкого "Лейпцига" в 1/4 финала самого престижного еврокубка.

При этом Корреа и Врсалько, у которых выявлен коронавирус, остаются на самоизоляции в Испании под наблюдением врачей.

Анхель Корреа и Шиме Врсалько

Анхель Корреа и Шиме Врсалько / Фото: Getty Images

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Напомним, именно "Атлетико" на предыдущей стадии турнира в дополнительное время выбил из борьбы действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов футболисты Лейпциг Атлетико Мадрид коронавирус Шиме Врсалько Анхель Корреа
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