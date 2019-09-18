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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Атлетико" – "Ювентус": где смотреть матч мести "матрасников" против Роналду в Лиге чемпионов

18 сентября, 19:13

Мадридский клуб намерен взять реванш у туринцев за громкое поражение в предыдущем розыгрыше ЛЧ

Роналду против "Атлетико"

Роналду против "Атлетико" / Фото: Getty Images

В среду, 18 сентября, на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" состоится матч титанов европейского футбола. В стартовом туре Лиги чемпионов встречаются "Атлетико" и "Ювентус". Начало – в 22:00. Не далее как нынешней весной эти соперники выдали сумасшедшее противостояние в 1/8 ЛЧ-2019. Тогда, после выездного поражения 0:2, "Ювентус" уничтожил "матрасников" на своем поле 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду. Так что сегодня "Атлетико" наверняка попытается взять реванш!

Онлайн "Шахтер" – "Манчестер Сити" трансляция матча Лиги чемпионов с видео голов и опасных моментов

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Букмекеры о матче "Атлетико" – "Ювентус" 18 сентября. У букмекеров небольшой фаворит этого матча – "Атлетико". На победу команды из Мадрида установлен коэффициент 2.40, на ничью – 3.00, на победу "Ювентуса" – 3.40.

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Где смотреть матча "Атлетико" – "Ювентус" 18 сентября. Поединок на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" можно по подписке посмотреть на сайте oll.tv.  Также в прямой трансляции в 22:00 его покажет канал "Матч! Футбол 2". Между тем в повторе, начиная с 23:55, игру "Атлетико" – "Ювентус" можно посмотреть на канале "Футбол 1".

Как мы писали ранее, форвард "Ювентуса" Роналду сравнил свой лучший гол в Лиге чемпионов с сексом. "Это было лучше, чем секс? Нет. Только не с моей Джорджиной", – отметил футболист.

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Лига чемпионов Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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