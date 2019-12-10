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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Онлайн матча "Аякс" - "Валенсия"

Онлайн матча "Аякс" - "Валенсия"

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов голландский "Аякс" принимает испанскую "Валенсию". Поединок на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме, который летом примет матч Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины в первом туре, начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим онлайн матча "Аякс" – "Валенсия" с комментариями ключевых эпизодов встречи, яркими фото со стадиона и видео-повторами голов.

"Аякс" – "Валенсия" онлайн

Какие задачи решают клубы? Голландский клуб лидирует в группе с 10 очками, но еще не гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. У "Валенсии" и "Челси" по 8 очков. Таким образом, эти три клуба в последнем туре разыгрывают два места в плей-офф Лиги чемпионов и одно – в Лиге Европы. "Аяксу", чтобы гарантировать продолжение борьбы в ЛЧ, достаточно ничьей. А вот испанский клуб ничья, скорее всего, не устроит – ведь в параллельном матче "Челси" большой фаворит игры с "Лиллем". Смотрите таблицы всех групп Лиги чемпионов.

Кто фаворит? Эксперты считают хозяев поля большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Аякса" равен всего 1.63, тогда как ставку на победу "Валенсии" можно сделать с котировкой 4.90, а на ничью – 4.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей – три или более.

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Вероятность исхода матча:

победа "Аякса" 59 процентов – ничья 21 процент – победа "Валенсии" 20 процентов

В тренде
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Россия на четыре года осталась без международных соревнований

Параллельно в группе Н проходит матч "Челси" – "Лилль".

Смотрите, как "Аякс" на выезде всухую обыграл французский "Лилль"

Смотрите видео голов матча "Валенсия" – "Челси" 2:2

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Лига чемпионов онлайн Валенсия Аякс Амстердам

Источник: Сегодня|Спорт

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