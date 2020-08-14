"Барселона" – "Бавария": где смотреть битву европейских монстров в Лиге чемпионов

Трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

14 августа в Лиссабоне на поле "Эштадиу да Луж" состоится третий четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и испанской "Барселоной". Поединок в Португалии пройдет без зрителей.Онлайн-трансляция "Барселона" – "Бавария" пройдет на нашем сайте с видео, фото, а также описанием самых важных моментов.

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Начало матча в Лиссабоне в 22:00. В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1", а также будет трансляция на ресурсе Oll.tv (в подписке).

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По мнению немецкого издания Spiegel, "Бавария" сегодня доминирует в Европе". "Уверенность в собственных силах после 26 побед в 27 последних матчах станет для них 12-м игроком", – считают журналисты. Интересный факт: победитель трех предыдущих поединков с участием этих команд впоследствии завоевывал трофей Лиги чемпионов: "Барселона" в 2009 году, "Бавария" – в 2013-м и снова каталонцы – в 2015-м.

Реклама Футболисты "Баварии" перед битвой с "Барселоной" / Фото: Reuters В тренде Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят

Ранее мы также сообщали, что "Лион" может попросить другого судью на матч с "МанСити" в Лиги чемпионов. А победитель поединка "Барселона" – "Бавария" в полуфинале как раз сыграет с командой из франко-английской пары.

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