Українська
$ 27,41
32,42

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

"Барселона" – "Бавария": где смотреть битву европейских монстров в Лиге чемпионов

14 августа, 17:08

Елена Павлова Елена Павлова

Трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

14 августа в Лиссабоне на поле "Эштадиу да Луж" состоится третий четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и испанской "Барселоной". Поединок в Португалии пройдет без зрителей.Онлайн-трансляция "Барселона" – "Бавария" пройдет на нашем сайте с видео, фото, а также описанием самых важных моментов.

Реклама

Начало матча в Лиссабоне в 22:00. В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1", а также будет трансляция на ресурсе Oll.tv (в подписке).

Читайте также: "Выпьем пива вместе в отеле, а завтра подумаем о "ПСЖ": самый молодой тренер в полуфинале Лиги чемпионов

По мнению немецкого издания Spiegel, "Бавария" сегодня доминирует в Европе". "Уверенность в собственных силах после 26 побед в 27 последних матчах станет для них 12-м игроком", – считают журналисты. Интересный факт: победитель трех предыдущих поединков с участием этих команд впоследствии завоевывал трофей Лиги чемпионов: "Барселона" в 2009 году, "Бавария" – в 2013-м и снова каталонцы – в 2015-м.

Футболисты "Баварии" перед битвой с "Барселоной"
Реклама

Футболисты "Баварии" перед битвой с "Барселоной" / Фото: Reuters

В тренде
Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят

Ранее мы также сообщали, что "Лион" может попросить другого судью на матч с "МанСити" в Лиги чемпионов. А победитель поединка "Барселона" – "Бавария" в полуфинале как раз сыграет с командой из франко-английской пары.

Смотрите, как "Бавария" выбила из борьбы "Челси"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона Бавария где смотреть четвертьфинал
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Аталанта" – "ПСЖ": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус сорвал финал предварительного раунда нового сезона Лиги чемпионов
Коронавирус сорвал финал предварительного раунда нового сезона Лиги чемпионовЛига чемпионов
Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол
Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футболФутбол
Когда стартуют
Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Барселона" с суперголом Месси и судейскими ляпами обыграла "Наполи" и вышла на "Баварию": видеоЛига чемпионов
1/4 финала Лиги чемпионов: расписание, результаты, список трансляций и котировки букмекеров
1/4 финала Лиги чемпионов: расписание, результаты, список трансляций и котировки букмекеровЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять