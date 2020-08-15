"Барселона" – "Бавария": какие рекорды и антирекорды были установлены в матче Лиги чемпионов

Восемь пропущенных мячей - не худший результат в истории "Барселоны"

В пятницу "Бавария" уничтожила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв каталонцев со счетом 8:2. По два гола в матче забили Томас Мюллер и Фелипе Коутиньо, еще по мячу на свой счет записали Серж Гнабри, Роберт Левандовски, Йозуа Киммих, Иван Перишич, Луис Суарес, а Давид Алаба отличился автоголом.

Реклама

Приводим список всех рекордов, установленных в невероятном матче Лиги чемпионов:

В тренде Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят

Бавария" впервые забила восемь мячей в матче Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд в семь голов был установлен совсем недавно – на групповом этапе текущего розыгрыша в матче с "Тоттенхэмом" (7:2) .

. "Барселона" впервые пропустила шесть или больше мячей в еврокубковом матче, а также впервые пропустила четыре в первом тайме матча Лиги чемпионов. В предыдущий раз пять голов каталонцы пропускали в сезоне 1975/1976, когда уступили болгарскому "Левски" со счетом 4:5 у Кубке УЕФА.

Каталонский клуб впервые за 74 года пропустил восемь мячей в одном матче во всех турнирах. В 1946 году в матче Кубка Испании "Барселона" проиграла "Севилье" со счетом 8:0. Самым же крупным поражением "сине-гранатовых" является фиаско дважды по 1:11 в 1940-х годах – от "Реала" в Кубке страны, и с "Севильей" в чемпионате, сообщает Goal.com.

"Бавария" забила самые быстрые четыре гола в плей-офф Лиги чемпионов – к 31-й минуте. Она побила свой же рекорд (36 минут), установленный в ответном матче 1/4 финала с "Порту" в сезоне 2014/15, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В последних 28 официальных матчах "Бавария" одержала 27 побед при одной ничьей. В матче против каталонцев мюнхенцы обновили личный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов – теперь на счету немцев 39 голов в сезоне. Кроме этого, "Бавария" забила 155 голов во всех турнирах – это новый клубный рекорд.

Томас Мюллер забил "Барселоне" в Лиге чемпионов больше любого другого футболиста – шесть голов в пяти играх. Игрок "Баварии" превзошел достижение Андрея Шевченко , который наколотил "Барселоне" пять мячей за карьеру.

, который наколотил "Барселоне" пять мячей за карьеру. Впервые за 60 лет в четвертьфинале еврокубков было забито восемь мячей. В предыдущий раз такое случилось в сезоне 1959/1960, когда шотландский "Рейнджерс" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" 8:0 в Кубке обладателей кубков. Двумя годами ранее "Реал" с таким же счетом разгромил "Севилью" в Кубке чемпионов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама