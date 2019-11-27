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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Барселона" – "Боруссия", "Ливерпуль" – "Наполи" и другие матчи среды в Лиге чемпионов

27 ноября, 13:20

Все о поединках самого престижного турнира: расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

"Барселона" - "Боруссия" (Дортмунд)

"Барселона" - "Боруссия" (Дортмунд)

В среду, 27 ноября, в Лиге чемпионов проходят еще восемь матчей 5-го тура группового этапа. Вашему вниманию – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и свежие турнирные таблицы.

Узнайте все результаты Лиги чемпионов за вторник

Группа E

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Наполи" (Италия) OLL.TV
Букмекеры: 1.40 – 5.10 – 8.60

22:00 "Генк" (Бельгия) – "Зальцбург" (Австрия) OLL.TV
Букмекеры: 5.00 – 4.80 – 1.60

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
4
3
0
1
10
7
3
9
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В В В П
2
НаполиНаполиНап
4
2
2
0
6
3
3
8
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н В
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
4
1
1
2
12
10
2
4
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П П В
4
ГенкГенкГен
4
0
1
3
4
12
-8
1
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

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Группа F

22:00 "Барселона" (Испания) – "Боруссия" (Д, Германия) Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.50 – 4.80 – 5.90
Смотрите, как "Барса" и "Боруссия" сыграли вничью в первом круге

22:00 "Славия" (Чехия) – "Интер" (Италия) OLL.TV
Букмекеры: 3.20 – 3.40 – 2.30

В тренде
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Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
2
2
0
4
2
2
8
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В В Н
2
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
4
2
1
1
5
4
1
7
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В Н
3
ИнтерИнтерИнт
4
1
1
2
6
6
0
4
Забитые 6
Пропущеные 6
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
4
0
2
2
2
5
-3
2
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П Н

Группа G

19:55 "Зенит" (Россия) – "Лион" (Франция) – Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 2.15 – 3.65 – 3.40

22:00 "Лейпциг" (Германия) – "Бенфика" (Португалия) OLL.TV
Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 7.30

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
4
3
0
1
6
4
2
9
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П В
2
ЛионЛионЛио
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н
3
ЗенитЗенитЗен
4
1
1
2
5
6
-1
4
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н
4
БенфикаБенфикаБен
4
1
0
3
5
9
-4
3
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П В П П

Группа H

19:55 "Валенсия" (Испания) – "Челси" (Англия) – Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.70 – 3.75 – 2.00

22:00 "Лилль" (Франция) – "Аякс" (Голландия) OLL.TV
Букмекеры: 3.75 – 3.90 – 1.95

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
4
2
1
1
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В В П
2
АяксАяксАяк
4
2
1
1
10
5
5
7
Забитые 10
Пропущеные 5
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В
3
ВаленсияВаленсияВал
4
2
1
1
6
5
1
7
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П В
4
ЛилльЛилльЛил
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П

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