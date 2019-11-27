"Барселона" – "Боруссия", "Ливерпуль" – "Наполи" и другие матчи среды в Лиге чемпионов

Все о поединках самого престижного турнира: расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

"Барселона" - "Боруссия" (Дортмунд)

В среду, 27 ноября, в Лиге чемпионов проходят еще восемь матчей 5-го тура группового этапа. Вашему вниманию – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и свежие турнирные таблицы.

Узнайте все результаты Лиги чемпионов за вторник

Группа E

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Наполи" (Италия) OLL.TV

Букмекеры: 1.40 – 5.10 – 8.60

22:00 "Генк" (Бельгия) – "Зальцбург" (Австрия) OLL.TV

Букмекеры: 5.00 – 4.80 – 1.60

Реклама

Группа F

22:00 "Барселона" (Испания) – "Боруссия" (Д, Германия) Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 1.50 – 4.80 – 5.90

Смотрите, как "Барса" и "Боруссия" сыграли вничью в первом круге

22:00 "Славия" (Чехия) – "Интер" (Италия) OLL.TV

Букмекеры: 3.20 – 3.40 – 2.30

Группа G

19:55 "Зенит" (Россия) – "Лион" (Франция) – Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 2.15 – 3.65 – 3.40

22:00 "Лейпциг" (Германия) – "Бенфика" (Португалия) OLL.TV

Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 7.30

Группа H

19:55 "Валенсия" (Испания) – "Челси" (Англия) – Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 3.70 – 3.75 – 2.00

22:00 "Лилль" (Франция) – "Аякс" (Голландия) OLL.TV

Букмекеры: 3.75 – 3.90 – 1.95

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама