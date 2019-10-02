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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Барселона" – "Интер": онлайн фаворитов группы F

2 октября, 09:41

Все о матче Лиги чемпионов

Барселона - Интер

Барселона - Интер / Фото: Twitter

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В среду в матче второго тура Лиги чемпионов сыграют фавориты группы F – "Барселона" и "Интер". Встреча состоится в городе Барселона на стадионе "Камп Ноу". Обслуживать матч будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Мы проведем онлайн матча с яркими фото и видео голов.

"Барселона" – "Интер" 0:0

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Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
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Пропущеные 0
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Результаты последних матчей: Н
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Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
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0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
ИнтерИнтерИнт
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
БарселонаБарселонаБар
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0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н

Перед очней встречей "Барселона" занимает третье место в группе F после ничьей с "Боруссией Дортмунд". Команда потерпела одно поражение в семи предыдущих матчах во всех турнирах при четырех победах.

А вот "Интер" идет на второй строчке квартета с одним баллом после ничьей со "Славией" дома. Команда Конте не знает поражений уже 10 матчей кряду во всех турнирах при девяти победах.

Перед встречей с миланской командой, "Барселона" имеет большие проблемы с травмированными футболистами. В лазарет снова попал незаменимый Лионель Месси, который может не успеть восстановиться к матчу. Также Вальверде не сможет расчитывать на Жорди Альбу.

А вот Интер сможет расчитывать на всех исполнителей, под вопросом лишь выход Ромелу Лукаку.

Ориентировочный состав:

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо – де Йонг, Бускетс, Артур – Перес, Суарес, Гризманн

"Интер": Ханданович – Годин, де Врей, Шкриньяр – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа – Санчес, Мартинес

"Интер" серьезно изменился. У него новый тренер, новые игроки и новая игровая система. Команда здорово стартовала, выиграв все матчи в чемпионате. Мы ожидаем тяжелой игры. Едва ли можно опираться на встречу прошлого года, ведь это новый "Интер" со всеми фирменными чертами своего тренера. Это крепкая команда, которой сложно забить. Усман Дембеле ограничился на тренировке малым. Лео работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Не уверен, что они будут готовы к матчу", – отметил тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

"Мы должны восстановить свою энергию, чтобы провести очередной интенсивный матч и усложнить задачу "Барселоне". Думаю, мне не нужно представлять своих соперников. Если мы хотим дать бой "Барселоне", нужно играть интенсивно, но при этом не отдавать инициативы. Важно также выстроить грамотную игру в обороне. Успешный старт в домашнем чемпионате – заслуга игроков "Интера", которые трудятся в поте лица и показывают большое рвение к победам", – рассказал наставник "Интера" Антонио Конте.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Лига чемпионов Барселона Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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