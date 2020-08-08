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"Барселона" – "Наполи": где смотреть матч Лиги чемпионов

8 августа, 14:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

В субботу, 8 августа, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" встретится с итальянским "Наполи". Матч пройдет в Барселона на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Барселона" – "Наполи" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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В первом матче между этими командами была зафиксирована ничья 1:1. Тогда забитыми голами отметились Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. В ответном матче итальянцам необходимо обязательно забивать, чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд, ведь их не устроит нулевая ничья. Чего не скажешь о "Барселоне" – каталонцы имеют преимущество в виде гола на чужом поле, но вряд ли будут играть дома на ничью.

Букмекеры считают "Барселону" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Кике Сетьена в основное время – 1.65, на ничью – 4.10, на победу "Наполи" – 5.50. Также эксперты не сомневаются в проходе каталонцев в следующий раунд. Коэффициент на выход "Барселоны" в 1/4 финала – 1.35, на выход "Наполи" – 3.40.

Где смотреть матч "Барселона" – "Наполи":

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Отметим, что в следующем раунде победитель пары Барселона" – "Наполи" сыграет с лучшей командой из пары "Бавария" – "Челси". В первом матче мюнхенцы разгромили лондонцев на их же стадионе со счетом 3:0, поэтому вряд ли упустят путевку в четвертьфинал.

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Лига чемпионов Барселона где смотреть Наполи

Источник: Сегодня|Спорт

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