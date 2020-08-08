"Барселона" – "Наполи": онлайн матча Лиги чемпионов

В субботу, 8 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" встретится с "Наполи". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

"Барселона" – "Наполи": где смотреть матч Лиги чемпионов

ОНЛАЙН МАТЧА "БАРСЕЛОНА" – "НАПОЛИ"

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В первом матче в Неаполе еще в феврале команды разошлись миром – 1:1. Тогда забитыми голами отметились Дрис Мертенс и Антуан Гризманн, а Артуро Видаль заработал красную карточку и теперь пропустит ответный поединок.

Тем не менее, ничья устроила больше каталонцев, ведь они имеют преимущество перед своим соперником в виде гола на чужом поле. "Наполи" необходимо забивать как минимум один мяч. При этом, их устроит ничья 2:2 и более, либо победа с любым счетом.

В Испании сезон завершился 19 июля. Каталонцы после возобновления Примеры проиграли только один матч, но этого оказалось достаточно, чтобы упустить золотые медали. Поэтому выступления в Лиге чемпионов – единственный способ исправить неудачный сезон, а это значит, что команда будет сверхмотивированной.

"Чемпионат мы закончили с позитивным настроем. И мне, и игрокам была нужна пауза, потому что мы провели очень много матчей без перерыва, что, конечно, влияло на команду. Однако сейчас, как мне кажется, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой встрече, восстановиться физически, взять несколько выходных и вернуться с новыми силами. Это благоприятно сказалось на тренировочном процессе, в рамках которого мы провели максимально плодотворную подготовку", – сказал накануне Кике Сетьен.

"Наполи" впервые за много лет финишировал за пределами ТОП-3 Серии А и не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Конечно, надеяться, что клуб сможет выиграть турнир не приходится, но подопечные Дженнаро Гаттузо могут попытаться наделать шороху или хотя бы попортить нервы одному из фаворитов турнира.

"Мы знаем уровень "Барсы", так что нам нужно провести очень сильный матч как в плане техники, так и в плане тактики. И даже этого может быть недостаточно для успеха. "Барса" ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной. Это команда, которая привыкла побеждать. Завтра мы должны подняться на Эверест", – сказал перед матчем Дженнаро Гаттузо, которого цитирует сайт УЕФА.

"Барселона" подходит к матчу с огромными кадровыми проблемами. Каталонцы сегодня не смогут рассчитывать на дисквалифицированных Серхио Бускетса и Артуро Видаля, в лазарете команды находятся Усман Дембеле, Хорхе Куэнка, Даниэль Морер, Самуэль Умтити. Также под вопросом участие в матче Рональда Араухо, Антуана Гризманна и Клемана Ленгле. У "Наполи" травмирован Константинос Манолас, а также под вопросом находятся Никола Максимович и Лоренцо Инсинье.

Ориентировочные составы от УЕФА:

"Барселона": тер Стеген; Семеду, Пике, Лангле, Альба; Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси; Суарес, Гризманн

тер Стеген; Семеду, Пике, Лангле, Альба; Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси; Суарес, Гризманн "Наполи": Оспина; Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй; Фабиан Руис, Демме, Зелиньски; Кальехон, Мертенс, Инсинье

Букмекеры о матче "Барселона" – "Наполи":

"Барселона" является фаворитом матча: коэффициент на победу команды Кике Сетьена в основное время – 1.59, на ничью – 4.20, на победу "Наполи" – 5.80. Неудивительно, что каталонцы имеют больше шансов на выход в следующий раунд: 1.33 против 3.52 на "Наполи".

Где смотреть матч "Барселона" – "Наполи":

Матч "Барселона" – "Наполи" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2", который доступен на сайте Oll.tv (в подписке).

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