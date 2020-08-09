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"Барселона" с суперголом Месси и судейскими ляпами обыграла "Наполи" и вышла на "Баварию": видео

9 августа, 00:02

Олег Люлька Олег Люлька

Каталонцы одолели неаполитанцев 3:1. Рефери засчитал гол "Барселоны", забитый с фолом, и отменил чистый мяч Лео

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, при невероятно скандальном судействе турка Джюнейта Чакыра обыграв на своем поле в ответном матче 1/8 финала "Наполи" со счетом 3:1. Напомним, первая встреча соперников, состоявшаяся еще полгода назад, до объявления карантина, в Италии, завершилась вничью 1:1. Мы вели онлайн матча "Барселона" – "Наполи" 3:1 с видео и фото самых ярких моментов противостояния.

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Обзор матча "Барселона" – "Наполи" – 3:1

"Барселона" – "Наполи" – 3:1
Голы: Лангле, 10, Месси, 23, Луис Суарес, 45+1 пенальти – Инсинье, 45+5 пенальти. Первый матч – 1:1

"Барселона" открыла счет на 10-й минуте, когда Клеман Лангле головой замкнул подачу с углового. Несмотря на то, что в этом моменте Лангле оттолкнул своего визави руками, а также на тот факт, что при помощи толчков расчищал зону для удара Пике, турецкий арбитр засчитал взятие ворот "Наполи", проигнорировав двойной фол в атаке со стороны каталонцев. В этот момент сложилось впечатление, что "Барсу" за уши тянут в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Вскоре после этого Месси сделал счет 2:0, забив сумасшедший гол! Аргентинец обыграл троих соперников и, уже полулежа, нанес неотразимый крученый удар левой. Фантастика!!!

На 30-й минуте Месси оформил дубль, однако после просмотра VAR второй гол Лионеля отменили, усмотрев у него игру рукой, которую, впрочем, ни один повтор не показал. Видно, судьи попросту вернули "Наполи" должок за первое взятие ворот гостей. Этот мяч Лео был чистым.

Видео отмененного гола Месси – начиная с 02:01

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Тем не менее в конце первого тайма, после глупого фола Кулибали на Месси, Луис Суарес реализовал пенальти, и все в этой паре стало ясно – 3:0.

И хотя буквально перед перерывом "Наполи" отыграл один из трех мячей, тоже с 11-метрового, но на большее итальянский клуб, которому нужно было забивать еще дважды, не сподобился.

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Второй тайм на пустом "Камп Ноу" прошел без голов, "Наполи" доигрывал обреченно. Таким образом "Барселона", одолев итальянцев в ответной встрече 3:1, вышла в 1/4 Лиги чемпионов, где 14 августа в Лиссабоне встретится с "Баварией", разгромившей по сумме двух встреч "Челси" 7:1.

Кулибали vs Месси

Кулибали vs Месси / Фото: Reuters

Смотрите, как "Наполи" сыграл с "Барселоной" вничью 1:1 в феврале

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