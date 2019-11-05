"Барселона" – "Славия": где смотреть поединок диаметрально противоположных команд

Барселона - Славия / Фото: Reuters

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Во вторник, 5 ноября, на одном из самых больших стадионов в мире каталонском "Камп Ноу" лидер группы F "Барселона" примет аутсайдера – пражскую "Славию". Начало поединка в 19:55. Кстати, мы проведем онлайн другого матча из этой группы "Боруссия" Д – "Интер".

Смотреть поединок Лиги чемпионов "Барселона" – "Славия" можно на телеканале "Футбол 1".

Каталонский клуб – лидер своей группы после трех матчей. А чехи пока находятся на последнем месте.

Двумя неделями ранее поединок в Праге завершился со счетом 2:1 в пользу чемпиона Испании.

Интересно, что для Барселоны этот день является не очень благоприятным. В 1997 году, на "Камп Ноу", свое имя золотыми буквами вписал наш Андрей Шевченко. Тогда форвард киевского "Динамо" забил в ворота подопечных Луи Ван Гаала три мяча, и благодаря этому его команда выиграла со счетом 4:0.

Может и "Славия" попробует повторить успех киевлян?

"Мы постараемся сделать все, чтобы сыграть в том же стиле, что и дома. Но на поле всегда две армии, и главный вопрос в том, сколько другая армия позволит вам сделать. Завтра мы пройдем крещение огнем. Многое будет зависеть от первых минут, от того, как мы войдем в игру", – рассказал главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски.

"Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге. "Славия" остается верной своему стилю — это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади. В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось, и мы добыли три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли. Хотим вернуть ту игру на выезде, которую показывали перед матчем с "Леванте", – отметил главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

В выездном матче против "Леванте" травму получил нападающий каталонцев Луис Суарес и команда не сможет рассчитывать на форварда в ближайшей игре. Но, это не отменяет того факта, что состав "Барселоны" дороже стоимости футболистов "Славии" более чем в 28 раз. А именно 1,18 миллиарда против 41,8 миллиона евро.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Херард Пике, Клеман Лангле, Хорди Альба – Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс, Артуро Видаль – Лионель Месси, Антуан Гризманн, Усман Дембеле.

"Славия": Ондрей Коларж – Владимир Цоуфал, Ондрей Кудела, Михал Фрыдрых, Ян Боржил – Лука Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Соучек, Ибраим Траоре, Николае Станчу – Питер Олайинка.

Мы уже писали, что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Смотрите феноменальный гол Месси с левой:

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