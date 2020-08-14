"Бавария" уничтожила "Барселону" 8:2 в суперматче Лиги чемпионов

Мюнхенцы забили по четыре гола в каждом из таймов

"Бавария" разгромила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в полуфинал турнира, где их соперником станет победитель пары "Манчестер Сити" – "Лион". Мы проводили онлайн матча "Барселона" – "Бавария" с подробной стенограммой матча и видеоповторами всех ключевых моментов.

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Мюнхенцы ошарашили соперника уже на 4-й минуте, когда счет в матче открыл Томас Мюллер. Чуть ли не в следующей атаке каталонцы счет сравняли благодаря автоголу Давида Алабы При этом, гол австрийца получился достаточно красивым – Алаба в падении пытался прервать прострел на Луиса Суареса и технично перекинул вышедшего из ворот Нойера.

Но далее на поле была только одна "Бавария". Немцы до перерыва не только вышли вперед, но и организовала каталонцам личный антирекорд – ранее "Барселона" никогда в истории Лиги чемпионов не пропускала четыре мяча в первые 45 минут.

После перерыва избиение команды Кике Сетьена продолжилось. Правда, сначала Луис Суарес сократил отставание, вернув интригу в матче, но ее быстро потушил Йозу Киммих. После пятого гола каталонцы полностью опустили руки и даже сами не верили в успешный исход встречи.

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Но на этом избиение "блаугранас" не завершилось – в оставшееся время Роберт Левандовски и Фелипе Коутино довели счет до непристойного. При этом еще один мяч поляка был отменен из-за офсайда.

Кстати. "Барселона" пропустила пять мячей в одном матче в еврокубках впервые с сезона 1975/1976, когда уступила болгарскому "Левски" со счетом 4:5 у Кубке УЕФА. Но восемь мячей! Историкам футбола придется поискать, были ли еще такие случаи в прошлом.

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"Барселона" – "Бавария" – 2:8

Голы: Алаба (7, аг), Суарес (57) – Мюллер (4), Перишич (21), Гнабри (27), Мюллер (31), Киммих (63), Левандовски (82), Коутиньо (85, 89)

"Барселона": тер Стеген, Лангле, Альба, Пике, Серджи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фати, 70), Видаль, Семеду, Суарес, Месси.

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Гнабри (Коутиньо, 75), Дэвис (Люка Эрнандес, 84), Алькантара, Перишич (Коман, 67), Горетцка (Толиссо, 84), Левандовски, Мюллер.

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Предупреждения: Боатенг (42), Дэвис (52), Суарес (54), Альба (59), Киммих (85), Видаль (90).

Напомним. что сегодня "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет.

Также в этой встрече лидер "Баварии" превзошел бомбардирский рекорд Шевченко в матчах против "Барселоны". Немецкий футболист в шестой раз в карьере огорчил вратаря каталонского клуба.

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