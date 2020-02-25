"Барселона" в меньшинстве выстрадала ничью в матче с "Наполи": Месси ушел с поля с "горчичником"

В Неаполе состоялся первый матч 1/8 Лиги чемпионов "Наполи" – "Барселона". Команда Лионеля Месси, несмотря на пропущенный в первом тайме гол и удаление своего футболиста в концовке встречи, увезла из охваченной коронавирусом Италии комфортную ничью – 1:1. Месси не забил, но попал в протокол поединка благодаря полученному от судьи "горчичнику". Мы вели онлайн матча "Наполи" – "Барселона" 1:1 с видео и яркими фото поединка.
"Наполи" – "Барселона" – 1:1
Голы: Мертенс (30) – Гризманн (57)
Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи – Руис, Демме (Аллан, 80), Зелински – Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике (Ленгле, 90), Умтити, Фирпо – Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг – Видаль – Месси, Гризманн (Фати, 88)
Предупреждения: Инсинье (61), Мариу Руи (89) – Бускетс (45), Месси (66), Гризманн (83), Видаль (89)
Удаление: Видаль (89)
Обзор матча "Наполи" – "Барселона" (1:1)
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Удачнее матч "Наполи" – "Барселона" начался для хозяев поля, которые повели в счете на исходе получаса игры. Шикарным по красоте голом у итальянской команды отличился бельгиец Дрис Мертенс.
На 57-й минуте "Барселона" отыгралась: точный удар – на счету Антуана Гризманна.
На 89-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве – за грубый подкат и последовавшую за этим стычку с игроком "Наполи" Руи у каталонцев удалили с поля Артуро Видаля. Однако своим численным преимуществом неаполитанцы не воспользовались. Матч завершился вничью – 1:1. Ответный поединок на стадионе "Камп Ноу" состоится 18 марта.
Удаление Артуро Видаля
Отметим, что на прошлой неделе уже состоялось два матча 1/8 Лиги чемпионов. "Аталанта" Руслана Малиновского на своем поле разгромила "Валенсию" – 4:1. Между тем действующий победитель турнира "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" 0:1.
Обзор матча "Аталанта" – "Валенсия" (4:1)
Обзор матча "Атлетико" – "Ливерпуль" (1:0)
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