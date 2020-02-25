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"Барселону" в аэропорту встретили с градусниками: Месси и компанию проверили на коронавирус в Италии

25 февраля, 08:32

Испанский клуб прибыл в Неаполь на матч Лиги чемпионов

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Италии применяются беспрецедентные меры предосторожности. Как мы уже писали, матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей, а теперь смертельный вирус затронул и Лигу чемпионов – всей делегации "Барселоны", прилетевшей в Неаполь на первый матч 1/8 финала с "Наполи", прямо в самолете измерили температуру.

Сообщается, что в местных медиа появилась информация, что непосредственно в Неаполе зафиксированы два случая подозрения на коронавирус.

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Накануне власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Это седьмой смертельный случай от вируса в стране.

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Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 – Венето, остальные – в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также – в городе Рим. Украинцев среди них нет.

Из-за коронавируса на выходных отменил практически все матчи Серии А, а также около 40 матчей любительских чемпионатов. Также под вопросом проведение следующего матча чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом". В этой встрече должны сойтись лидеры Серии А и такой матч никак нельзя провести при пустых трибунах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов Барселона Наполи коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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