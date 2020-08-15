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"Барселону" ждет двойное унижение: испанцы выплатят бонус "Ливерпулю", если "Бавария" выиграет ЛЧ

15 августа, 13:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Английский клуб может получить круглую сумму благодаря Филиппе Коутиньо

Унижения испанской "Барселоны" в текущем сезоне еще не завершены. Накануне каталонский клуб с треском вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале турнира "Баварии" со счетом 2:8. "Барселона" может столкнуться с неприятной перспективой выплатить "Ливерпулю" пять миллионов евро, если Филиппе Коутиньо, выступающий за "Баварию", станет победителем Лиги чемпионов, сообщает mirror.co.uk.

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По информации источника, в контракте по переходу бразильца из "Ливерпуля" в "Барселону" в 2018 году за 140 миллионов фунтов был пункт, согласно которому каталонцы должны будут выплатить английскому клубу 4,5 миллионов фунтов, если Коутиньо в течение двух сезонов с момента перехода выиграет Лигу чемпионов.

Издание утверждает, что бонус касался не победы клуба в турнире, а именно игрока. Поэтому "Барселоне" придется платить даже в том случае, если Коутиньо станет победителем Лиги чемпионов в составе "Баварии". А это будет двойное унижение после того, что мюнхенцы сделали с испанцами во вчерашнем матче. При этом сам Коутиньо оформил дубль.

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Ранее мы опубликовали список рекордов и антирекордов, которые были установлены в матче Лиги чемпионов. Восемь пропущенных мячей – не худший результат в истории "Барселоны".

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Также мы писали, что журналист тайно сделал фото раздевалки "Барселоны" в перерыве: там полная безнадега. Каталонцы пропустили четыре гола в первом тайме и даже не надеялись отыграться.

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Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Бавария Филиппе Коутиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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