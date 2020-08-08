"Бавария" – "Челси": где смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня вечером состоятся еще два поединка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Наш сайт ведет онлайн повторного матча "Бавария" – "Челси", который пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене. Напомним, что, к сожалению, пока что встречи еврокубков проводят за закрытыми дверями – без зрителей, хотя в некоторых странах, в том числе и в Украине, начали пускать болельщиков на трибуны.
Оба поединка дня покажут на украинском телевидении. Следить за перипетиями событий на немецком стадионе можно будет на канале "Футбол 1". Причем прямая трансляция запланирована уже с 21:45. А перед этим на телеканале "Футбол 2" в течение получаса будут показывать обзор матчей пятницы. Также встречу можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Несмотря на то, что тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард верит в возможность отыграть три мяча после домашнего поражения 0:3, букмекерские конторы не разделяют его оптимизм и считают, что лондонцы снова уступят.
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В первой встрече "Бавария" разделалась с "Челси" в Лондоне:
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