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"Бавария" – "Челси": онлайн повторного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

8 августа, 12:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

После первой встречи мюнхенцы имеют преимущество в три гола

В субботу, 8 августа, проходят еще два повторных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, остановленной из-за коронавируса в марте. В одном из них "Бавария" принимает "Челси" на домашней "Альянц-Арене". В первом поединке, который состоялся в Лондоне еще зимой, немецкий гранд разбил подопечных Фрэнка Лэмпарда со счетом 3:0. Теперь соперники играют в Мюнхене, начало поединка – 22:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с описанием самых интересных моментов игры.

"Бавария" – "Челси": анонс

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Мотивация и форма. Для молодой английской команды нынешняя встреча – вызов. Гости попытаются доказать, что случайно проиграли с разгромным счетом. Хотя, конечно, преимущество парней Ханса-Дитера Флика в классе не вызывает сомнения. "Бавария" после возобновления сезона выиграла Кубок и чемпионат Германии, однако уже больше месяца находится без соревновательной практики. По большому счету, немцы открывают для себя новый сезон. Но от этого желание взять трофей впервые с 2013 года меньше не становится.

К слову, польский форвард Роберт Левандовски с 11 голами является лучшим бомбардиром текущего сезона ЛЧ. Он всего на один забитый мяч опережает норвежца Эрлинга Холанда, однако тот уже завершил турнир с "Боруссией". Другие же отстают от Роберта на пять голов и более.

"Челси" завершил национальный чемпионат на месяц позже – лишь 26 июля, успешно выполнив задачу попадания в Лигу чемпионов с четвертого места. Правда, неделю назад "Челси" уступил "Арсеналу" в финале Кубка Англии. По большому счету, для англичан встреча в Мюнхене – своеобразный спарринг с высокой ответственностью при подготовке к следующему сезону Премьер-лиги.

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Прогнозы. Букмекерские конторы не просто уверены в выходе "Баварии" в четвертьфинал. Ожидается, что немцы выигрывают и сегодня, причем в довольно результативном матче. На победу хозяев дают коэффициент 1.45, на гостей – 6.40, на ничью – 5.40.

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Ожидается три гола, а самый популярный счет – 2:1 (коэф. – 8.80). Что интересно, вероятность того, что забьет Левандовски (коэф. – 1.47) выше, чем того, что поляк уйдет с поля без гола. Для сравнения: на гол форварда "Челси" Оливье Жиру дают коэффициент 4.00.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Трансляция начнется уже в 21:45. Также встречу можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Вспомним, как "Бавария" обыгрывала "Челси" в первом матче плей-офф в конце февраля:

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