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"Бавария" на месяц потеряла лучшего нападающего Европы

26 февраля, 19:49

Польский нападающий травмировался в матче Лиги чемпионов против "Челси"

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном Twitter клуба. Футболист получил повреждение колена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Сроки восстановления игрока составят около четырех недель.

Таким образом, он пропустит ответный матч с "Челси", а также поединки чемпионата Германии с "Хоффенхаймом", "Аугсбургом", "Унионом" и "Айнтрахтом".

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Ранее мы рассказывали, что Левандовски первым в сезоне забил 40 голов и вывел "Баварию" в лидеры Бундеслиги. Мюнхенцы деклассировали соперника уже к 12-й минуте одного из предыдущих матчей.

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Добавим, что "Челси" установил три антирекорда в матче с "Баварией". Лондонцы до этого не проигрывали немецким командам на своем поле.

Смотрите обзор матча "Челси" – "Бавария" – 0:3:

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Лига чемпионов чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски

Источник: soccernews.ru

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