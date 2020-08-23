"Бавария" стала только третьей командой, забившей 500 голов в Лиге чемпионов

Немецкий клуб проводит один из самых результативных сезонов в Лиге чемпионов

Немецкая "Бавария" открыла счет в финале Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". На 59-й минуте в воротах своей бывшей команды отличился Кингсли Коман. Мы ведем онлайн трансляцию матча "ПСЖ" – "Бавария" с описанием и видеоповторами всех ключевых моментов.

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Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария"

Этот гол стал для "Баварии" 500-м в истории участия в Лиге чемпионов. Больше забить в главном еврокубковом турнире удалось только еще двум командам – это "Барселона" и "Реал".

Кстати, в текущем сезоне немцы уже наколотили 43 мяча, что является вторым самым результативным показателем в истории турнира. Рекорд принадлежит "Барселоне", которая в сезоне 1999/2000 забила 45 мячей. При этом каталонцы тогда провели на пять матчей больше.

Что касается автора забитого мяча, то Коман стал пятым французом, отличившимся в финалах Лиги чемпионов. Ранее это удалось сделать Кариму Бензема (2018), Зинедину Зидану (2002), Марселю Десайи (1994) и Базилю Боли (1993).

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Смотрите видео гола Кингсли Комана:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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