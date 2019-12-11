"Бавария" – "Тоттенхэм": где смотреть матч немцев против Моуринью в Лиге чемпионов

Список трансляций поединка Лиги чемпионов в Мюнхене на ТВ и в интернете

Моуринью перед "Баварией" / Фото: Getty Images

В среду, 11 декабря, "Тоттенхэм" сыграет свой первый выездной матч Лиги чемпионов под руководством Жозе Моуринью. В Мюнхене лондонцы встретятся с "Баварией", которой еще при Маурисио Почеттино позорно проиграли на своем поле со счетом 2:7. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Бавария – Тоттенхэм онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Турнирная ситуация перед матчем "Бавария" – "Тоттенхэм". Да, в турнирном плане поединок на "Альянц-Арене" ничего не решает – ведь "Бавария" досрочно обеспечила себе первое место в группе, а "Тоттенхэм" – второе. Обе команды – уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако болельщики не простят "шпорам", если они не попытаются взять у Мюнхена реванш за октябрьское фиаско, ставшее самым крупным для английских клубов в домашних матчах еврокубков.

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Где смотреть матч "Бавария" – "Тоттенхэм" 11 декабря (22:00)

Среда, сайт oll.tv (по подписке) 22:00 live

(по подписке) 22:00 live Среда, "Матч Футбол 1" 22:00 live

Среда, канал "Футбол 1", 23:55 повтор

Четверг, канал "Футбол 2", 06:00 повтор

Четверг, канал "Футбол 1", 13:05 повтор

Четверг, канал "Футбол 2", 01:55 повтор

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Кстати, тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью признался, что запретил своим игрокам смотреть видео октябрьского матча с "Баварией", проигранного со счетом 2:7. "Сам я смотрел его пару раз со своим штабом, пытаясь разобраться во всех деталях, но ни одного отрывка для парней, совсем никаких", – заявил Моуринью.

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