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"Бавария" вышла на первое место в рейтинге лучших клубов Европы за пять лет

20 августа, 23:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

В случае победы в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" поднимется в ТОП-5

Благодаря выходу в финал Лиги чемпионов немецкая "Бавария" вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА, опередив мадридский "Реал". Обе команды имеют по 134 очка, но мюнхенцы находятся выше за счет более удачного текущего сезона, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Второй финалист турнира французский "Пари Сен-Жермен" располагается на седьмом месте. Парижане уже выдали свой лучший сезон в истории, а в случае победы над "Баварией" могу обойти в рейтинге "Манчестер Сити" и "Ювентус". Добавим, что в рейтинге учитывается выступление команд за последние пять сезонов.

Напомним, что донецкий "Шахтер" установил личный рекорд в клубном рейтинге УЕФА. Благодаря выходу в финал Лиги Европы "горняки" поднялись на рекордное для себя 12-е место.

  • 1. "Бавария" (Германия) – 134 очка
  • 2. "Реал" (Испания) – 134
  • 3. "Барселона" (Испания) – 128
  • 4. "Атлетико" (Испания) – 127
  • 5. "Ювентус" (Италия) – 117
  • 6. "Манчестер Сити" (Англия) – 116
  • 7. "ПСЖ" (Франция) – 113
  • 8. "Севилья" (Испания) – 100
  • 9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100
  • 10. "Ливерпуль" (Англия) – 99

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Ранее мы писали, что Украина завершила евросезон на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Успешный сезон "горняков" позволил сохранить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны через сезон.

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Источник: Сегодня|Спорт

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