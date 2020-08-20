"Бавария" вышла на первое место в рейтинге лучших клубов Европы за пять лет

В случае победы в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" поднимется в ТОП-5

Благодаря выходу в финал Лиги чемпионов немецкая "Бавария" вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА, опередив мадридский "Реал". Обе команды имеют по 134 очка, но мюнхенцы находятся выше за счет более удачного текущего сезона, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Второй финалист турнира французский "Пари Сен-Жермен" располагается на седьмом месте. Парижане уже выдали свой лучший сезон в истории, а в случае победы над "Баварией" могу обойти в рейтинге "Манчестер Сити" и "Ювентус". Добавим, что в рейтинге учитывается выступление команд за последние пять сезонов.

Напомним, что донецкий "Шахтер" установил личный рекорд в клубном рейтинге УЕФА. Благодаря выходу в финал Лиги Европы "горняки" поднялись на рекордное для себя 12-е место.

1. "Бавария" (Германия) – 134 очка

2. "Реал" (Испания) – 134

3. "Барселона" (Испания) – 128

4. "Атлетико" (Испания) – 127

5. "Ювентус" (Италия) – 117

6. "Манчестер Сити" (Англия) – 116

7. "ПСЖ" (Франция) – 113

8. "Севилья" (Испания) – 100

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100

10. "Ливерпуль" (Англия) – 99

Ранее мы писали, что Украина завершила евросезон на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Успешный сезон "горняков" позволил сохранить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны через сезон.

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Смотрите, как "Бавария" обыграла "Лион" в полуфинале Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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