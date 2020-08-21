"Бавария" заработает рекордную сумму в Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд по призовым в Лиге чемпионов немецкий клуб уже дошел до финала турнира, где сыграет с французским "Пари Сен-Жермен". Ранее мы писали, что "Бавария" вышла на первое место в рейтинге лучших клубов Европы за пять лет. На данный момент "Бавария" уже заработала более 120 миллионов евро, эта сумма может составить около 130 миллионов евро, сообщает kicker.de.

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Отметим, что предыдущим рекордом по призовым в Лиге чемпионов был доход "Барселоны", которая в 2019 году заработала 117,7 млн евро. Прошлогодний победитель ЛЧ "Ливерпуль" заработал в триумфальном сезоне 111 млн евро.

Как распределяются призовые "Баварии" в Лиге чемпионов:

Выход в групповой этап: 15,25 миллиона евро

Групповой этап (6 побед): 16,2 миллиона евро

1/8 финала: 9,5 миллиона евро

1/4 финала: 10,5 миллиона евро

Полуфинал: 12,0 миллиона евро

Финал: 15,0 млн евро

Бонус на основе рейтинга УЕФА за 10 лет: 33,24 млн евро

Всего: 111,6 млн евро

В случае победы в финале Лиги чемпионов "Бавария" получит еще 4 миллиона евро. Кроме этого, немцы заработают еще около 11 миллионов от рыночного пула.

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Смотрите, как "Бавария" уничтожила "Барселону" в Лиге чемпионов:

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