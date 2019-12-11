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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Байер" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионов

11 декабря, 17:58

Мультионлайн решающего матча для "Байера" в Лиге чемпионов

/ Фото: Reuters

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В среду, 11 декабря, в Леверкузене на стадионе "БайАрена" состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: немецкий "Байер" встретится с итальянским "Ювентусом". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "БАЙЕР" – "ЮВЕНТУС" – 0:0

"Ювентус" уже гарантировал себе первое место в группе и приедет в Германию в роли туриста. А вот "Байеру" необходимо не только обыгрывать "Старую синьору", но и надеяться, что в параллельном матче "Атлетико" потеряет очки с "Локомотивом", который уже лишился всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

"Играть на ничью нет никакого смысла. Мы должны побеждать, а встреча в Мадриде нас не должна заботить. Если мы быстро поведем в счете, игра станет интересной для всех. Мы знаем, что от нас требуется. Одолеть "Ювентус" можно лишь, сыграв как единое целое", – заявил перед матчем наставник леверкузенцев Петер Бос.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
1
0
10
4
6
13
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
АтлетикоАтлетикоАтл
5
2
1
2
6
5
1
7
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: П П В В Н
3
БайерБайерБай
5
2
0
3
5
7
-2
6
Забитые 5
Пропущеные 7
Разница -2
Результаты последних матчей: В В П П П
4
ЛокомотивЛокомотивЛок
5
1
0
4
4
9
-5
3
Забитые 4
Пропущеные 9
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В

Команды провели между собой всего три матча. Дважды победу отпраздновали туринцы, еще один раз побеждал "Байер". При этом итальянцы наколотили немцам восемь мячей, а те им – только три.

В первом круге в Турине "Ювентус" обыграл "Байер" со счетом 3:0. Тогда голами отметились Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески и Криштиану Роналду.

Ориентировочные составы на матч "Байер" – "Ювентус" от УЕФА:

"Байер": Градецки; Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл; Арангис, Демирбай; Белльараби, Хаверц, Бейли; Фолланд
Не сыграют: Амири (дисквалификация), Похьянпало (голеностоп), Вайзер (голеностоп)
"Висят" на карточке: Арангис, Белльараби

"Ювентус": Буффон; Куадрадо, Демирал, Ругани, Де Шильо; Рабьо, Пьянич, Матюйди; Бернардески; Игуаин, Роналду
Не сыграют: Дуглас Коста (бедро), Бентанкур (колено), Хедира (колено), Рэмзи (бедро), де Лихт (плечо)
"Висит" на карточке: Матюйди

Букмекеры о матче "Байер" – "Ювентус":

Букмекеры считают "Байер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Петера Боса – 1.95, на ничью – 3.90, на победу "Ювентуса" – 3.60.

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Лига чемпионов онлайн Байер Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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