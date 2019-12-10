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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Онлайн матча "Бенфика" - "Зенит". Фото slbenfica.pt

Онлайн матча "Бенфика" - "Зенит". Фото slbenfica.pt

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов португальская "Бенфика" принимает российский "Зенит". Поединок на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим онлайн матча "Бенфика" – "Зенит" с комментариями ключевых эпизодов встречи, яркими фото со стадиона и видео-повторами голов.

"Бенфика" – "Зенит" онлайн

Какие задачи решают клубы? В квартете G лидирует немецкий "Лейпциг", который гарантировал себе выход в 1/8 финала – осталось лишь определить, с первого или второго места. "Зенит" отстает на три очка и ведет заочную борьбу за выход в плей-офф с "Лионом", у которого тоже 7 очков. Для того, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги чемпионов, российскому клубу нужно сыграть с "Бенфикой" лучше, чем в параллельном матче "Лион" дома сыграет с "Лейпцигом".

Кто фаворит? Эксперты считают хозяев поля небольшими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Бенфики" составляет 2.10, тогда как ставку на победу "Зенита" можно сделать с котировкой 3.55, а на ничью – 3.65.

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Вероятность исхода матча:

победа "Бенфики" 46 процентов – ничья 27 процентов – победа "Зенита" 27 процентов

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Лига чемпионов 10 декабря:

Смотрите, как в предыдущем туре Лиги чемпионов "Бенфика" сыграла вничью с "Лейпцигом":

Смотрите видео голов, которые "Зенит" отправил в ворота "Лиона" в прошлом туре ЛЧ:

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Лига чемпионов онлайн Зенит Санкт-Петербург Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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