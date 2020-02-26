Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Бензема забьет, но Мадрид не выиграет: прогноз на матч Лиги чемпионов "Реал" – "Манчестер Сити"

26 февраля, 16:59

Выход в четвертьфинал ЛЧ из этой пары аналитики прочат английскому клубу

"Реалу", выигравшему три из четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов, в этот раз прочат вылет уже на стадии 1/8 финала от "Манчестер Сити". Аналитики букмекерских контор обнародовали последние котировки перед первой встречей грандов, которая состоится в среду в 22:00 на "Сантьяго Бернабеу". Расклады – явно не в пользу команды Зинедина Зидана. Онлайн "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля смотрите в трансляции на нашем сайте.

Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля. Несмотря на статус гостей, фаворитами поединка на "Сантьяго Бернабеу" аналитики называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" установлен коэффициент 2.39, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 2.85. Иными словами, вероятность выигрыша матча английским клубом оценивается в 40 процентов, испанским грандом – в 34 процента, а ничейного исхода – 26 процентов.

Читайте также: Где смотреть Реал Манчестер Сити – список трансляций

Реклама

Наиболее вероятными вариантами итоговых цифр на табло сегодня букмекеры называют ничью 1:1 или победу "МанСити" 2:1 – коэффициенты на такие исходы противостояния равны 7.00 и 9.50.

Что касается выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов из этой пары, то "Манчестер Сити" на проход аналитики дают 66 процентов (коэффициент 1.47), а "Реалу" – 34 процента (коэффициент 2.80). Отметим, что повторный матч команд состоится в Англии 17 марта.

ТОП-5 претендентов на гол у "Реала"
(согласно котировкам букмекеров)

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс
  • Карим Бензема 2.20
  • Лука Модрич 2.80
  • Мариано Диас 3.00
  • Хамес Родригес 3.50
  • Гарет Бейл 3.50

Смотрите, как забивает Бензема

ТОП-5 претендентов на гол у "Манчестер Сити"

  • Серхио Агуэро 2.40
  • Габриэл Жезус 2.60
  • Рахим Стерлинг 3.20
  • Рияд Марез 4.00
  • Бернарду Силва 4.50

Смотрите, как забивает Агуэро

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Симеоне расхваливает
Симеоне расхваливает "Ливерпуль" перед ЛЧ: "Казалось, команда развалится, но она стала только лучше"Лига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": где смотреть суперматч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Аталанта" – "Валенсия": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"МанСити" пожалуется на "ПСЖ" и "Ювентус", чтобы добиться сокращения отстранения от еврокубковФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...