Бензема забьет, но Мадрид не выиграет: прогноз на матч Лиги чемпионов "Реал" – "Манчестер Сити"

Выход в четвертьфинал ЛЧ из этой пары аналитики прочат английскому клубу

"Реалу", выигравшему три из четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов, в этот раз прочат вылет уже на стадии 1/8 финала от "Манчестер Сити". Аналитики букмекерских контор обнародовали последние котировки перед первой встречей грандов, которая состоится в среду в 22:00 на "Сантьяго Бернабеу". Расклады – явно не в пользу команды Зинедина Зидана. Онлайн "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля смотрите в трансляции на нашем сайте.

Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля. Несмотря на статус гостей, фаворитами поединка на "Сантьяго Бернабеу" аналитики называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" установлен коэффициент 2.39, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 2.85. Иными словами, вероятность выигрыша матча английским клубом оценивается в 40 процентов, испанским грандом – в 34 процента, а ничейного исхода – 26 процентов.

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Наиболее вероятными вариантами итоговых цифр на табло сегодня букмекеры называют ничью 1:1 или победу "МанСити" 2:1 – коэффициенты на такие исходы противостояния равны 7.00 и 9.50.

Что касается выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов из этой пары, то "Манчестер Сити" на проход аналитики дают 66 процентов (коэффициент 1.47), а "Реалу" – 34 процента (коэффициент 2.80). Отметим, что повторный матч команд состоится в Англии 17 марта.

ТОП-5 претендентов на гол у "Реала"

(согласно котировкам букмекеров)

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Карим Бензема 2.20

Лука Модрич 2.80

Мариано Диас 3.00

Хамес Родригес 3.50

Гарет Бейл 3.50

Смотрите, как забивает Бензема

ТОП-5 претендентов на гол у "Манчестер Сити"

Серхио Агуэро 2.40

Габриэл Жезус 2.60

Рахим Стерлинг 3.20

Рияд Марез 4.00

Бернарду Силва 4.50

Смотрите, как забивает Агуэро

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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