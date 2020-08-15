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Безнадега: журналист тайно сделал фото раздевалки "Барселоны" в перерыве

15 августа, 11:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Каталонцы пропустили четыре гола в первом тайме и даже не надеялись отыграться

"Барселона" потерпела одно из самых крупных поражений в своей истории. Вчера каталонцы проиграли "Баварии" со счетом 2:8 в Лиге чемпионов. При этом, уже в первом тайме команда Кике Сетьена пропустила четыре мяча, ответив только автоголом Давида Алабы.

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Судья по фото из раздевалки "Барселоны" в перерыве, у команды уже тогда не было надежд отыграться. Игроки молча сидели, опустив головы. Фотографию в своем Twitter выложил журналист Хавьер Ланса.

Ранее защитник "Барселоны" Жерар Пике сделал заявление, где назвал поражение от "Баварии" дном, а также выразил готовность покинуть команду ради свежей крови.

В то же время наставник команды Кике Сетьен не стал преждевременно говорить о своей отставке. Он согласен, что клубу нужны изменения, но только после обсуждения с руководством.

Также мы приводили список всех рекордов и антирекордов матча "Барселона" – "Барселона" в Лиге чемпионов. Восемь пропущенных мячей – не худший результат в истории "Барселоны".

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Напомним. что вчера "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет.

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Лига чемпионов Барселона Бавария

Источник: Сегодня|Спорт

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