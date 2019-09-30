Бондарь и Коноплянка летят в Италию на "битву" с Малиновским

"Шахтер" назвал состав, который отправился на игру с "Аталантой"

Коноплянка и Бондарь в объятиях партнеров / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" взял курс на Италию, где первого октября сыграет матч второго тура Лиги чемпионов против команды Руслана Малиновского – "Аталанты". Вместе с командой отправились Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка, которые отличились дебютными голами в матче чемпионата Украины.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентиньо.

Нападающий: Мораес.

Стоит отметить, что в число 20-ти не попали защитник Давит Хочолава и хавбек Маркос Сиприано. Грузин только недавно вернулся в общую группу, а бразилец пока не готов выйти на поле, хоть и был в запасе в матче против "Ворсклы".

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

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В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

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