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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Барселона - Интер

Барселона - Интер / Фото: Twitter

Во вторник, 10 декабря проходят матчи группового этапа Лиги чемпионов. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
5
3
1
1
11
8
3
10
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
НаполиНаполиНап
5
2
3
0
7
4
3
9
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н В
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
5
2
1
2
16
11
5
7
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П П В
4
ГенкГенкГен
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

19:55 "Зальцбург" – "Ливерпуль" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4,10 – 4,35 – 1,76

19:55 "Наполи" – "Генк" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,17 – 7,80 – 16,50

Групповой этап
Группа H
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
АяксАяксАяк
5
3
1
1
12
5
7
10
Забитые 12
Пропущеные 5
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П В В
2
ВаленсияВаленсияВал
5
2
2
1
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В Н П В
3
ЧелсиЧелсиЧел
5
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2
1
9
8
1
8
Забитые 9
Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: Н Н В В П
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ЛилльЛилльЛил
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Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: П П Н П П

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22:00 "Аякс" – "Валенсия" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,63 – 4,50 – 4,80

22:00 "Челси" – "Лилль" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,23 – 6,70 – 12,50

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
5
3
1
1
8
6
2
10
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В В П В
2
ЗенитЗенитЗен
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2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: В П П В Н
3
ЛионЛионЛио
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: П В П В Н
4
БенфикаБенфикаБен
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7
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4
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В П П

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22:00 "Бенфика" – "Зенит" (OLL.TV)
Букмекеры: 2,08 – 3,70 – 3,45

22:00 "Лион" – "РБ Лейпциг" (OLL.TV)
Букмекеры: 2,55 – 3,65 – 2,66

Групповой этап
Группа F
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
3
2
0
7
3
4
11
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
5
2
1
2
6
7
-1
7
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В Н
3
ИнтерИнтерИнт
5
2
1
2
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
5
0
2
3
3
8
-5
2
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н П П Н

22:00 "Боруссия Д" – "Славия Прага" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,31 – 5,70 – 9,60

22:00 "Интер" – "Барселона" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,58 – 4,45 – 5,40

Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Алексей Белик. "Нужно играть в такой же футбол, как в Манчестере", – заявил бывший форвард "горняков".

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Лига чемпионов Барселона Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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