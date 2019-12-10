Во вторник, 10 декабря проходят матчи группового этапа Лиги чемпионов. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик.
19:55 "Зальцбург" – "Ливерпуль" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4,10 – 4,35 – 1,76
19:55 "Наполи" – "Генк" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,17 – 7,80 – 16,50
22:00 "Аякс" – "Валенсия" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,63 – 4,50 – 4,80
22:00 "Челси" – "Лилль" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,23 – 6,70 – 12,50
22:00 "Бенфика" – "Зенит" (OLL.TV)
Букмекеры: 2,08 – 3,70 – 3,45
22:00 "Лион" – "РБ Лейпциг" (OLL.TV)
Букмекеры: 2,55 – 3,65 – 2,66
22:00 "Боруссия Д" – "Славия Прага" (OLL.TV)
Букмекеры: 1,31 – 5,70 – 9,60
22:00 "Интер" – "Барселона" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,58 – 4,45 – 5,40
Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Алексей Белик. "Нужно играть в такой же футбол, как в Манчестере", – заявил бывший форвард "горняков".
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