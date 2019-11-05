"Боруссия" Д – "Интер": букмекеры не верят в гостей

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Сегодня, 5 ноября в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся дортмундская "Боруссия" и миланский "Интер". Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Мы проведем онлайн матча "Боруссия" – "Интер" на нашем сайте с видео голов и яркими фото.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу немецкого клуба предлагается коэффициент 2.15. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 3.40. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

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"Интер" занимает второе место в группе F Лиги чемпионов, одержав одну победу при одной ничьей и одном поражении. "Боруссия" находится на третьей позиции, набрав те же четыре очка.

Кстати, итальянских топ-футболистов дисквалифицировали за богохульство. Полузащитник "Пармы" Маттео Скоццарелла и хавбек "Сассуоло" Франческо Маньянелли были наказаны за богохульство. Оба инцидента произошли во время матча девятого тура чемпионата "Италии".

Смотрите обзор матча чемпионата Италии "Болонья" – "Интер":

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