"Боруссия" обыгрывает "Славию" и выходит в лидеры группы Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" одержала первую победу на группового этапе Лиги чемпионов. Во втором туре "шмели" на выезде обыграли "Славию". Счет в матче был открыт на 35 минуте, но вопрос о победителе оставался открыть практически до самого финального свистка, пока на 89-й минуте Ашраф Хакими не оформил дубль.
Напомним, что в стартовом туре "Боруссия" поделила очки с "Барселоной" (0:0), а "Славия" разошлась миром с "Интером" (1:1). В эти минуты на нашем сайте идет онлайн "Барселона" – "Интер".
"Славия" – "Боруссия" Д – 0:2
Голы: Хакими (35, 89)
"Славия": Коларж, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Шкода, 83), Масопуст (Зелены, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олайинка.
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"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Хакими (Загаду, 90), Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт (Гетце, 90), Витцель, Ройс, Геррейру.
Предупреждения: Пишчек (22), Шевчик (45), Говорка (50).
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Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.
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