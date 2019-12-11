"Брюгге" – "Реал Мадрид": онлайн матча Лиги чемпионов

Реал Мадрид / Фото: Twitter

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В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" будет принимать "Реал". Игра пройдет на стадионе "Ян Брейдел"11 декабря. Начало встречи – в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка со всеми основными моментами матча.

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"Брюгге" – "Реал" ОНЛАЙН

"Брюгге" расположился на третьей строчке с тремя набранными очками. Команда не выиграла ни одного матча, но трижды сыграла вничью. Один раз, кстати, на "Сантьяго Бернабеу" с "Реалом". При этом, бельгийцы даже вели в счете 2:0, но класса, чтобы увезти 3 очка, не хватило.

Теперь "Брюгге" борется с "Галатасараем" за право выступать в Лиге Европы весной и на данный момент эту борьбу команда Филиппа Клемана выигрывает.

"Реал" закрепился на втором месте в группе с 8 баллами в активе. В целом, выход из группы "сливочным" гарантировали две победы над "Галатасараем". Одолеть "ПСЖ" у команды Зинедина Зидана не вышло ни в одном матче (0:3 и 2:2), а дома с "Брюгге" у "Реала" также внезапно возникли проблемы.

Сейчас положение в Лиге чемпионов "сливочных" совершенно не беспокоит. Из группы они вышли.

Ориентировочные составы:

"Брюгге": Симон Миньоле – Федерико Рикка, Симон Дели, Брандон Мехеле, Эдуард Соболь – Ханс Ванакен, Эдер Баланта, Рууд Вормер, Сибе Схрейверс – Деннис Бонавентуре, Давид Окереке

"Реал": Альфонс Ареола – Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди – Федерико Вальверде, Лука Модрич, Иско – Винисиус Жуниор, Лука Йович, Гарет Бэйл

"Идея всегда одна и та же, и мы хотим добиться хорошей игры и результата. Это все, что нужно сделать. Мне не нравятся дружеские игры. Это игра Лиги чемпионов, и наша репутация находится под угрозой. Мы всегда хотим играть в хороший футбол. Дело не в конечном успехе, который зависит от наших хороших результатов, а потому, что мы хотим хорошо играть и делать что-то правильно. Если мы не подойдем к матчу против "Брюгге" таким образом, то все закончится плохо", — сказал наставник "Реала" Зинедин Зидан.

"Зинедин Зидан мне не звонил и не рассказал, как будет играть его команда. Мы постараемся подготовить себя к любому сценарию и проинформируем игроков, что может их ждать. Мы мало видели Браима Диаса в деле, но постараемся рассказать о нем игрокам все что сможем. Но в этом и кроется магия таких матчей. Помню, как давно уже играл за "Брюгге" в Лиге чемпионов. Я никогда не менялся футболками, но в тот вечер поменялся майкой с пареньком, который только провел свой первый матч в еврокубках — Андресом Иньестой", – отметил наставник Брюгге Филипп Клеман.

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